Programajánló

Szeged napját köszöntik a hétvégén

Koncertekkel, zenés, táncos produkciókkal, az ország egyik legnagyobb kézműves seregszemléjével köszöntik Szeged napját a hétvégén - tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. az MTI-t.



Szeged napját hagyományosan május 21-én ünneplik, mert a település 1719-ben a Bécs melletti Laxenburgban "a királyi jóakarat és kegyelem kitetsző tanúsága- és jutalmaként" ekkor kapta vissza a szabad királyi város rangot, melyet első alkalommal a tatárjárás után, 1247-ben IV. Béla adományozott a városnak.



Hagyományosan az évfordulóhoz kapcsolódva, díszközgyűlésen adják át a város kitüntetéseit, köztük a díszpolgári címet, melyet idén Vécsei László akadémikus, orvosprofesszor kap.



Rácz Attila, a szervező cég ügyvezetője elmondta, pénteken kezdődik a Dóm téri kavalkád, ahol három napon át koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket. Pénteken Delhusa Gjon és Charlie lép föl, szombaton mások mellett Bródy János lesz hallható, vasárnap pedig a Best of Geszti produkció zárja a rendezvényt. Szombat késő este ünnepi tűzijátékkal emlékeznek arra, hogy Szeged 304 éve nyerte vissza szabad királyi városi rangját.



A koncertek szünetében jótékonysági borárverést rendeznek, ahol a Szegedi Borfesztiválon kiállító termelők által felajánlott palackokra, borválogatásokra lehet licitálni. A befolyt összeg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját segíti.



Az ünnepi programok része idén is a Szegedi Hídivásár. Szombaton és vasárnap az autók és a tömegközlekedési eszközök helyét több mint 250 hazai kézműves és iparművész veszi át a Belvárosi hídon és a Híd utcában. A standoknál mindenki kedvére válogathat Magyarország legjobb keramikusainak, bőrdíszműveseinek, fafaragóinak, egyéb kézműveseinek egyedi portékáiból. A két nap során több kisebb zenei programmal, valamint utcaművészekkel, különböző vásári produkciókkal találkozhatnak a kilátogatók a hídon, a Civilek utcájába átsétálva pedig szegedi civil szervezetek interaktív bemutatóit tekinthetik meg.



A Szeged napját köszöntő programsorozat részeként vasárnapig tart a Szegedi Borfesztivál, az ország legnagyobb borászati seregszemléje, ahol idén - az 1995-ös indulás óta a legtöbb - 160 borász várja a több tízezer látogatót. A kiváló borok mellett a Széchenyi tér árnyas platánfái alatt koncertek szórakoztatják az egybegyűlteket.