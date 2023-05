Kórházban a színművész

Több mentésirányító is érintett lehet Gálvölgyi János ügyében

A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségénél (MOMSZ) úgy tudják, hogy 4 mentésirányításon dolgozó kollégájuk is érintett lehet az ügyben.



"Úgynevezett továbbcsorgó hívás volt. Ez ugye azt jelenti, hogy befut az irányítóközpontba egy hívás. Mivel ott nincs szabad kapacitás kezelni ezt a hívást, tovább csorog egy másik irányítóközpontba. Ez történt valószínűleg ebben az esetben is" - mondta el az RTL Híradónak Lengyel Tibor, a MOMSZ alelnöke.



A szakszervezeti vezető szerint ez azt mutatja, hogy kevés az ember a mentőszolgálatnál, ennek lehet a következménye az is, hogy nem mindig tudnak időben a helyszínre érni.



Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ezzel kapcsolatban azt közölte az RTL Híradóval, hogy "a segélyhívás fogadásának helyszíne irreleváns a mentési beavatkozások szempontjából", mert a beteghez mindig a legközelebbi megfelelő szintű mentőegységet riasztják.



Az OMSZ korábban belső vizsgálatot indított a Gálvölgyi-ügy miatt. Annak eredménye szerint hibázott a mentésirányító, amikor befutott a színész rosszullétéről a hívás. Az egészségügyért is felelős belügyminiszter is vizsgálatot rendelt el az eset miatt. A rendőrség pedig hivatalból rendelt el nyomozást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt. Az RTL Híradó üggyel kapcsolatos kérdésére azt válaszolták, hogy gyanúsítotti kihallgatás nem történt.