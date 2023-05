Gyász

Elhunyt a világhírű cseh operaénekesnő

Elhunyt 97 évesen Sona Cervená világhírű cseh operaénekesnő, aki leghíresebb, védjegyévé vált szerepét, a Carment több mint százszor énekelte a világ vezető színpadain.



A prágai Nemzeti Színház közlése szerint a mezzoszoprán vasárnap hunyt el szülővárosában, egy prágai kórházban, ahol meg nem nevezett betegséggel kezelték.



Cervená első sikereit szülőhazájában aratta, 1958-ban azonban az egykori Kelet-Berlin operaházához szerződött. A berlini fal felhúzásakor az utolsó nyitva maradt átkelőhelyen Nyugatra szökött, a nyugat-berlini, a frankfurti és a San Franciscó-i operaházban énekelt, de vendégszerepelt sok más nyugat-európai és amerikai operaházban is.



San Franciscóban 1962-től rekordszámú, 11 évadon át szerepelt, a Carmenen kívül különösen emlékezetes alakításokat nyújtott Richard Wagner és Leos Janácek operáiban.



Életének utolsó három évtizedét újra szülőhazájában, az immár szabad Prágában élte le, ahova magával hozta a prágai Nemzeti Színházhoz Robert Wilson neves amerikai rendezőt.



"A kimagasló énekesnő és színésznő sorsában visszatükröződött a cseh kultúra sorsa, amelyben a tehetségek gyakran külföldön érvényesültek, mert odahaza nem volt elég szabadság" - mondta Jan Burian, a Nemzeti Színház főigazgatója.



"Nem élhettem és énekelhettem szabadság nélkül" - mondta az énekesnő egy interjúban, amelyet a cseh közrádiónak adott.



Az operadíva tavaly szeptemberben, röviddel 97. születésnapja után még szólót énekelt Rómában, a Lateráni Szent János-székesegyházban egy koncerten, amelyet abból az alkalomból tartottak, hogy Csehország töltötte be az Európai Unió elnöki tisztét.



Neki köszönhető, hogy opera születhetett a kommunista hatóságok által 1950-ben meggyilkolt pap, Josef Toufar történetéről.



Művészetét számos kitüntetéssel ismerték el, egyebek mellett megkapta a washingtoni John F. Kennedy Központ Művészeti Aranymedálját, hazájában pedig - egyéb magas kitüntetések mellett - a cseh kultúra női nagykövetévé választották. Négy éve még egy aszteroidát is elneveztek róla.



A színésznőként is ismert Cervená 1999-ben megjelentette emlékiratait, és megírta nagyapja, Václav Frantisek Cervený híres 19. századi hangszerkészítő életrajzát.