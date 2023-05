Kultúra

Montázsműfajú életrajzi film készült Radics Béláról

A nagyjátékfilm, a dokumentumfilm és a zenés film elemei keverednek a Radics Béla, a megátkozott gitáros című életrajzi alkotásban, amelyet már vetítenek a magyar mozik. 2023.05.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Számomra személyes ügy Radics Béla. Gyerekkoromtól rockrajongó vagyok, a gitárkirály zenéjével halála után, a nyolcvanas évek első felében találkoztam, amikor ismerőseim megmutatták a Taurus-kislemezt, amelyen a Zöld csillag szerepelt" - mondta Klacsán Gábor, a film rendezője, operatőre, társ-forgatókönyvírója, vágója és producere az MTI-nek.



Radics Béla 1982-ben, mindössze 36 évesen halt meg. A magyar rockzene történetének egyik megkerülhetetlen figurája volt, játszott az Atlantis, a Sakk-Matt, a Tűzkerék, a Taurus és az Alligátor zenekarban. Szerencsétlen életet élt: bár gitározási stílusát Jimi Hendrixéhez hasonlították, zenei album megjelenését nem engedélyezték számára, életében mindössze két kislemeze jelent meg a Taurusszal.



Az eddig elsősorban dokumentumfilmesként ismert Klacsán Gábor felidézte, hogy korábbi munkái során is előfordult műfaji montázs. Hozzáfűzte: a filmes történetmesélésben kerüli a hosszú snitteket, törekszik a helyszínek és a gondolati egységek összefűzésére, emellett közel áll hozzá, ha zenével köt át jeleneteket.



"Az volt a célom, hogy ne egymás mellett jelenjenek meg a különböző stílusú képi alkotásmódok, hanem egymásban" - jegyezte meg.



Mint felidézte, három évvel ezelőtt Szentesi Zöldi László újságíró adott a kezébe egy általa írt forgatókönyvet, amelyhez nélkülözhetetlen volt az a több mint tízéves kutatómunka, amelyet a Radics Béláról könyvet író Bálint Csaba végzett. A film támaszkodott Ómolnár Miklós 1986-ban megjelent kötetére is. A pályatársak, barátok visszaemlékezéseiből meg lehetett idézni Radics szóhasználatát, mondásait.



"A film előkészületei során negyven interjút készítettem a Bélához egykor közelállókkal. Sajnos nagyon kevés audio- és még kevesebb filmfelvétel maradt utána, de igyekeztünk rekonstruálni a kort, illetve a főhős mozgását, beszédstílusát. Az őt alakító színművész, Rák Zoltán nagyon sokat dolgozott azon, hogy a gitáros megjelenése a lehető legélethűbb legyen" - fejtette ki a rendező.



A százperces életrajzi film több szálon fut: az egyik Radics életét követi nyomon, egy másikban egy képzeletbeli vidéki tévéműsorban beszélnek a gitárosról az őt jól ismerők, vannak valódi és rekonstruált koncertjelenetek, emellett egy róla előkerült film restaurálási folyamatába is belelátunk.



Rák Zoltán mellett a főbb szerepekben Dunai Csenge, Király Attila, Szabó Sipos Barnabás, Trill Zsolt és Zsurzs Kati látható, de feltűnik Csernus Imre és Lakat T. Károly is. Még élő egykori zenésztársai közül Csuha Lajos, Pintér István, Sankó László, a hazai rockzenei színtér ismert alakjai közül mások mellett Révész Sándor, Nagy Feró, Papp Gyula és Horváth Attila szólal meg, míg Rudán Joe sofőrként, Köves Miklós trafikosként cameózik. A film másik operatőre Grátz Márk volt.

A filmhez Radics Béla legjobb szerzeményeit (köztük A Bika jegyébent és a Lángszívű lányt), valamint az általa játszott Shadows- és Cream-dalokat az Eddából is ismert Alapi István gitáros modernizálta, hangszerelte újra és játszotta fel zenekarával.



"A régi zenei felvételeket nagyrészt amatőr körülmények között rögzítették, másrészt napjainkra gyökeresen megváltozott a zenék hangképe, mások a dinamikatartományok. Terveink között szerepel, hogy a film zenéjét megjelentessük" - mondta a rendező.



Felidézte, hogy a film akkor készült, amikor az energiaválság, a magas infláció és a háború miatt nagyon szűkösek voltak a lehetőségek a finanszírozásban, így nagyon kevés pénzből, mintegy 70 millió forintból született meg. A Petőfi Kulturális Ügynökség 45 milliót, a csepeli önkormányzat ötmilliót adott - mondta el Klacsán Gábor, aki szerint a dolgok oroszlánrészét öt-hat ember vitte a hátán, ők egyenként három-négy ember munkáját végezték el. Azt hallja vissza ugyanakkor szakmabeliektől, hogy "a film 250-300 milliós produkciónak néz ki".



A rendező hangsúlyozta: a filmben kevés nem valós szál van, így az is igaz, hogy Radics Béla bejárt a budapesti brit nagykövetségre begyűjteni a New Musical Express friss lapszámait. A nagykövettel való találkozás a nagyon kevés fikciós részek egyike.



"Megpróbáltunk választ adni arra, mi miért siklott ki Radics Béla életében. Szerintem a bukását egyrészt a makacssága okozta, nem volt hajlandó azokat a kompromisszumot megkötni a kommunista rendszerrel, amiket pályatársai igen. Másrészt az alkohol tönkretette, csalódottságát a mellőzés csak fokozta" - fejtette ki Klacsán Gábor.