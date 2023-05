Kultúra

Elvitték a zongorát egy japán pályaudvarról, mert zavarta a közönséget

A panaszok szerint túl hosszan és túl hangosan játszottak a kakogavai pályaudvaron a közönség számára kitett zongorán az amatőr zenészek, ezért a helyi hatóságok a hétvégén inkább eltávolították a hangszert, hogy ne zavarja az utazókat.



A The Guardian keddi beszámolója szerint a Japán nyugati részén fekvő város állomására alig fél éve tettek ki egy zongorát, hogy akinek kedve támad rá, szórakoztassa játékával az utazókat. A hangszert egy közeli óvodától kérték kölcsön.



A városi illetékesek elmondták, hogy sokan, akik leültek játszani, nem tartották be a tízperces időhatárt, és akadtak, akik zavaróan hangosan énekeltek vagy túl hangosan ütötték a billentyűket, ami miatt az állomás utazási közleményeit sem lehetett hallani.



A japán közszolgálati televízió által megszólaltatott helybeliek közül néhányan sajnálták, hogy el kellett vinni a zongorát. A helyi illetékesek azonban nem zárták ki, hogy áthelyezik egy olyan helyszínre, ahol nem zavarja a hangosbemondót, és fontolóra veszik azt a megoldást is, hogy meghatározott időre korlátozzák az utcai hangszeren való játékot.