Meghalt Szabó Milán, az X-Faktor énekese

Az X-Faktor egyik volt versenyzőjének, Szabó Milánnak a holttestére bukkantak rá kedden. A rendőrök kizárták az idegenkezűséget.

A Blikk információi szerint 34 éves korában meghalt az X-Faktor egyik korábbi énekese, Szabó Milán, aki még tíz évvel ezelőtt tűnt fel a tehetségkutatóban. A holttestét kedden találták meg a rendőrök, akik a lap szerint kizárták az idegenkezűséget, de nyomozás indult az ügyben.



Szabónak már korábban is meggyűlt a baja öngyilkossággal kapcsolatos gondolataival, illetve húgyhólyagdaganattal küzdött.



Szabó az elmúlt tíz évben sikeresen legyőzte betegségét, illetve meg is házasodott, két kisfiú édesapja volt. A lapnak sikerült beszélnie az énekes feleségével, aki elárulta, férje a betegeskedő édesanyjához indult el az otthonukból, és azt mondta, hamarosan visszatér, de nem így lett.



"Mindennél jobban imádta a 2 és 3 éves gyerekeinket, akiknek borzasztóan hiányzik az édesapjuk. Feldolgozhatatlan Milán elvesztése. A kicsik úgy tudják, egy angyalka vitte fel a mennyországba" - fejtette ki az özvegy, Szabóné Sasvári Kinga, hozzátéve:



"A műsor után híres lett, sokat hívták énekelni Tokaj környékén, de még Szlovákiában is fellépett. Öt évig aktívan énekelt, aztán fizikai munkát kellett vállalnia, hogy elkezdhessük a közös életünket. Gyerekkorától kezdve imádott énekelni, dolgozott színházban is, és az anyukája javaslatára jelentkezett anno a műsorba. Nem tudom, mihez kezdünk most, de az biztos, hogy nagyon nehéz lesz."

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!