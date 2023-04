Kultúra

Kiállítás nyílt a Budai Postapalota történetéről a Pénzmúzeumban

A kiállítás célja, hogy az ingatlan történetén túl közelebbről is megismertesse az érdeklődőkkel az épület tervezőjét, Sándy Gyula építészmérnököt. 2023.04.26 00:30 MTI

Évszázados értékünk - Korcsolyapályától a Pénzmúzeumig címmel új időszaki kiállítás nyílt a Pénzmúzeumban, amely a Budai Postapalotát, annak 100 éves múltját és rekonstrukcióját mutatja be - tájékoztatta a Pénzmúzeum az MTI-t kedden.



A kiállítás célja, hogy az ingatlan történetén túl közelebbről is megismertesse az érdeklődőkkel az épület tervezőjét, Sándy Gyula építészmérnököt.



Mint a közleményben felidézték, az épület területén, a mai Széll Kálmán téren és környékén a múlt század elején egy téglaégető, illetve egy bányató állt, mely korcsolyázásra és egyéb sportok űzésére adott lehetőséget.



Az idillikus környezetet az első világháború rajzolta át. A világháború lezárását követően az ország újraindítása érdekében biztosítani kellett az emberek közti gördülékeny kommunikációt. A Magyar Királyi Posta- és Távírda a Széll Kálmán téren lévő telket vásárolta meg, hogy felépítse rajta új postaszékházát.



A 100 évvel ezelőtt kiírt pályázatot Sándy Gyula építészmérnök nyerte, aki a két világháború közötti első nagyszabású állami beruházás eredményeként megépítette az ország első modern irodaházát. Az épület Postapalotaként vonult be a köztudatba, a műemlékvédelmi rekonstrukciót követően ma a Magyar Nemzeti Bank tulajdona, és a jegybank által életre hívott Pénzmúzeum helyszíne.



A tájékoztatás szerint a tárlat kedd kivételével a hét bármely napján ingyenesen látogatható a Pénzmúzeumban szeptember 30-ig.