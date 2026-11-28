Bűncselekmény

Játszótér alatt rejtőzött egy hatalmas kannabiszültetvény Spanyolországban - videó

Még a sokat látott spanyol rendőröket is meglepte az a leleményesség, amellyel egy bűnszervezet több ezer kannabisznövényt rejtett el egy granadai játszótér alatt. 2026.11.28 12:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A spanyol hatóságok egy 180 négyzetméteres, professzionálisan felszerelt, föld alatti kannabisztermesztő létesítményre bukkantak Granadában. Az ültetvény bejáratát egy csapóajtóval felnyitható játszótér alatt alakították ki.



A nyomozók gyanúja szerint a bűnszervezet tevékenysége nem korlátozódott a kábítószer termesztésére és terjesztésére. A banda a kannabisztermesztéshez szükséges berendezésekkel és felszerelésekkel is ellátta spanyolországi hálózatát.



A rendőrség az akció során öt embert vett őrizetbe.