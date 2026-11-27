Balesetveszély

Egy hajszálon múlt az élete - az utolsó pillanatban futott át a vonat előtt egy fiú

Megrázó felvételt tett közzé a lett állami vasúttársaság egy fiúról, aki kis híján az életével fizetett azért, hogy elérje a vonatát. 2026.11.27 18:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fiú a vasúti síneken keresztül futott, hogy elérje a szerelvényt, miközben az ellenkező irányból egy másik vonat közeledett. A felvételen jól látható, amint az utolsó pillanatban sikerül félreugrania az érkező szerelvény elől, elkerülve a tragédiát.



A lett állami vasúttársaság a közösségi oldalán közzétett videóval a meggondolatlan sietség veszélyeire hívta fel a figyelmet.



„Attól félsz, hogy lekésed a vonatodat? Bármennyire fontosnak is tűnik, hogy időben odaérj, semmi sem ér annyit, mint az életed!” – írta a vasúttársaság.



A felvétel a 18 éves Viviána életét követelő mezőkövesdi vasúti tragédia után Magyarországon is különösen megrendítő lehet. Bár a két eset körülményei eltérőek, mindkettő a vasúti közlekedés biztonságának fontosságára figyelmeztet.