Balesetveszély
Egy hajszálon múlt az élete - az utolsó pillanatban futott át a vonat előtt egy fiú
Megrázó felvételt tett közzé a lett állami vasúttársaság egy fiúról, aki kis híján az életével fizetett azért, hogy elérje a vonatát.2026.11.27 18:21ma.hu
A fiú a vasúti síneken keresztül futott, hogy elérje a szerelvényt, miközben az ellenkező irányból egy másik vonat közeledett. A felvételen jól látható, amint az utolsó pillanatban sikerül félreugrania az érkező szerelvény elől, elkerülve a tragédiát.
A lett állami vasúttársaság a közösségi oldalán közzétett videóval a meggondolatlan sietség veszélyeire hívta fel a figyelmet.
„Attól félsz, hogy lekésed a vonatodat? Bármennyire fontosnak is tűnik, hogy időben odaérj, semmi sem ér annyit, mint az életed!” – írta a vasúttársaság.
A felvétel a 18 éves Viviána életét követelő mezőkövesdi vasúti tragédia után Magyarországon is különösen megrendítő lehet. Bár a két eset körülményei eltérőek, mindkettő a vasúti közlekedés biztonságának fontosságára figyelmeztet.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:21 Egy hajszálon múlt az élete - az utolsó pillanatban futott át a vonat előtt egy fiú
- 17:14 Induló vonatból nem ugrunk le! - halálos fenyegetést is kapott a Viviánáról szóló Facebook-bejegyzése miatt
- 16:31 Hiába fogott össze érte az ország - meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviána
- 10:36 Saját Truman Show-t kaphatunk a Google-től
- 9:07 Közel harminc macskát kellene megmenteni a fagyhaláltól Budapesten
- 8:01 Előteremthető - kilencmilliárdos vagyonzár mellett is lenne pénz Seszták óvadékára
- 7:05 Az utcáról is belátni egy újpesti edzőterem öltözőjébe
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06