Külföld

Heti 4 munkanap és valóságshow csak este 11 után - merész tervekkel állt elő az új szerb vezetés

Naponta legfeljebb 45 percben sugározhatnának valóságshow-kat a szerbiai földfelszíni sugárzású televíziós csatornák, ráadásul kizárólag este 11 óra után, amennyiben megvalósulnak az októberi parlamenti választásokon győztes Diáklista (Student List) tervei – számolt be róla a CBS News.



A politikai tömörülés teljesen betiltaná a valóságshow-k élő közvetítését ezeken a csatornákon, a napi 45 perces időkeretbe pedig a műsorok ismétlései és a hozzájuk kapcsolódó egyéb adások is beleszámítanának. A műsorszolgáltatóknak azonnal meg kellene szakítaniuk az adást, amennyiben abban erőszak, gyűlöletbeszéd vagy fenyegetés jelenik meg.



A korlátozások nem vonatkoznának az előfizetéses televíziós csatornákra.



A Diáklista a valóságshow-kat az Aleksandar Vučić kormányzása alatt meghonosodott erőszakos kultúra egyik jelképének tekinti. A szerb televíziók politikai szerepvállalása már a tavalyi kormányellenes tüntetések idején is komoly indulatokat váltott ki. A demonstrálók 2025 márciusában az egyik kormánypárti televízió székháza előtt tiltakoztak, propagandaterjesztéssel vádolva a csatornát.



A hagyományos párthierarchiát tudatosan mellőző, továbbra is egyszemélyi vezető nélkül működő politikai tömörülés a munkavállalók életkörülményein is javítana.



A tervek szerint a túlórák számát heti nyolc órában, a teljes napi munkaidőt pedig 12 órában maximálnák. Azok a munkáltatók, amelyek vállalják, bevezethetnék a négynapos, heti 32 órás teljes munkaidőt, a munkavállalók fizetésének csökkentése nélkül.



Jelentős változásokat terveznek Szerbia külpolitikájában is. A Diáklista lazítana az Oroszországhoz fűződő szoros kapcsolatokon, és akár népszavazást is rendezhetne az európai uniós tagság kérdéséről.



Aleksandar Baucal, a tömörülés újonnan megválasztott parlamenti képviselője november 12-én az Európai Unió előtt elmondott beszédében a csatlakozási feltételek teljesítésének felgyorsítását, a működőképes intézményrendszer és a valódi jogállamiság megteremtését, valamint az európai piacba integrálódó, fenntartható gazdaság kialakítását szorgalmazta.



Az új szerb vezetés ugyanakkor nem kívánja megszakítani a kétoldalú kapcsolatokat Moszkvával, az Izraellel folytatott fegyverkereskedelemnek viszont véget vetne.