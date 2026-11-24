Erőszak
Elhagyhatta a kórházat a krakkói lövöldözésben megsebesült hős rendőr
Rehabilitációs intézetben folytatódik annak a 24 éves lengyel rendőrnek a felépülése, aki súlyos sérüléseket szenvedett a november eleji krakkói lövöldözés során.2026.11.24 06:25ma.hu
Elhagyhatta a kórházat Jakub Kulik, a november 7-i krakkói lövöldözésben súlyosan megsebesült rendőr. A fiatal egyenruhás felépülése a jaroszowieci Edmund Wojtyła Tüdőgyógyászati és Rehabilitációs Kórházban folytatódik.
A 24 éves rendőr korábban a lengyel hadsereg 6. légideszant-dandárjának katonája volt, emellett önkéntes tűzoltóként is szolgált.
Kulik a kórházból való távozását követően köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták az elmúlt hetekben, és arra kérte a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben az ő és családja magánéletét.
Mint mondta, jelenleg járőrtársa egészségi állapota aggasztja a leginkább.
A támadásban megsebesült másik rendőrt, Artur Morańskit továbbra is a krakkói 5. számú katonai klinikai kórházban ápolják.
A két rendőr november 7-én, a Krakkó történelmi belvárosában történt fegyveres támadás során sérült meg. Kulik súlyos sebesülései ellenére is képes volt ellátni saját sérüléseit és csillapítani a vérzését.
A két egyenruhás közreműködésével sikerült ártalmatlanítani a támadót.
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