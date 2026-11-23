Diplomácia

Észtország lezárja az orosz határt - Moszkva bekérette az észt ügyvivőt

December 1-jétől Észtország lezárja az Oroszországgal közös határán található közúti átkelőhelyeket, amit Tallinn nemzetbiztonsági okokkal indokol, Moszkva azonban súlyos gazdasági következményekre figyelmeztet. 2026.11.23 20:12 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bekérette hétfőn az észt ügyvivőt az orosz külügyminisztérium, miután az észt kormány november 20-án hivatalosan elrendelte az Oroszországgal közös határán található közúti átkelőhelyek december 1-jei lezárását.



Marek Uhtegi észt diplomatának az orosz fél hivatalos tiltakozását adták át. A moszkvai külügyminisztérium szerint az észt kormány bizonyítékok nélkül fogalmazott meg vádakat Oroszországgal szemben, és nem mérlegelte megfelelően az intézkedés következményeit.



A határzár tervét Margus Tsahkna észt külügyminiszter jelentette be, miután egy észtországi fegyvergyárnál feltételezett gyújtogatási kísérlet történt. Az eset kapcsán felmerült az orosz érintettség gyanúja, amelyet Moszkva elutasít.



Tsahkna szerint a határátkelők lezárása egyértelmű üzenetet küld a Kremlnek, és csökkenti Oroszország lehetőségeit az Észtország elleni ellenséges tevékenységekre. A miniszter az uniós szankciók kijátszásának megakadályozását is az intézkedés céljai között említette.



Az orosz külügyminisztérium ezzel szemben úgy véli, hogy a határzár elsősorban Észtországnak okoz majd gazdasági károkat, de az Európai Unió és a NATO más tagállamaira is kedvezőtlen hatással lehet.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén bírálta Tallinn döntését. Szerinte a történelem során a falak építése számos esetben azoknak az országoknak sem vált javára, amelyek emelték őket.



Az észt kormány rendelkezése öt határátkelőhelyet érint, amelyek közül jelenleg három működik. Az intézkedést hat hónap elteltével felülvizsgálják, a vasúti áruszállítás ugyanakkor továbbra is folytatódhat a két ország között.



Tallinn már az ukrajnai háború 2022-es eszkalációját követően jelentősen szigorította a beutazási szabályokat, és az érvényes schengeni vízummal rendelkező orosz állampolgárok jelentős részének is megtiltotta a belépést.



A decemberi határzár azonban a jelenleg még engedélyezett közúti személy- és áruforgalmat is érinti, így az uniós állampolgárok és a tartózkodási engedéllyel rendelkezők utazási lehetőségei is beszűkülnek.



Az észt kormány értékelése szerint a határátkelők lezárásának az ország gazdaságára gyakorolt összhatása korlátozott lesz, szemben az orosz külügyminisztérium által kilátásba helyezett súlyos gazdasági következményekkel.