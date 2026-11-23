Világvége
Kudarcba fulladt a klímacsúcs: közel 200 ország nem tudott megállapodni
Két nappal a tervezett befejezés után, átfogó megállapodás nélkül ért véget az ENSZ antalyai klímakonferenciája, miután az országok nem jutottak közös nevezőre a fosszilis energiahordozók visszaszorításáról.2026.11.23 06:00ma.hu
Megállapodás nélkül zárult vasárnap a törökországi Antalyában rendezett COP31 klímacsúcs. A közel kétszáz ország részvételével zajló tárgyalások a tervezettnél 48 órával tovább tartottak, de a küldöttségek végül nem tudtak megegyezni a globális felmelegedés megfékezését célzó közös politikai vállalásokról – számolt be a Politico.
A legnagyobb vitát a fosszilis energiahordozók jövője okozta. Az Európai Unió és a kis szigetállamok vezetésével 130 ország követelte, hogy a záródokumentum erősítse meg az olaj, a földgáz és a szén használatának visszaszorítására vonatkozó korábbi vállalásokat.
Az olaj- és gáztermelő országok azonban ellenezték ezt. Szaúd-Arábia számára már a három évvel korábbi megállapodásra történő hivatkozás is elfogadhatatlan volt.
További konfliktust okozott a szén-dioxid leválasztására és tárolására szolgáló technológiák megítélése. Több ország attól tartott, hogy ezek túlzott hangsúlyozása lehetőséget adna a fosszilis energiahordozók használatának meghosszabbítására.
A török és ausztrál társelnökség által kidolgozott végső tervezetet az EU, Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc és több más ország is elutasította.
„Nem fogadhatunk el olyan záródokumentumot, amely még csak meg sem említi a fosszilis energiahordozókat, a klímaváltozás legfőbb okozóit” – jelentette ki Darragh O'Brien ír klímaügyi miniszter az Európai Unió nevében.
A kudarc különösen súlyos annak fényében, hogy az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a világ várhatóan túllépi a párizsi klímaegyezményben kitűzött, 1,5 Celsius-fokos felmelegedési határt.
A tárgyalásokon az elektromos energia szerepének növelése is napirendre került. A szervezők azt javasolták, hogy a villamos energia aránya a globális energiafelhasználásban a jelenlegi 23 százalékról 2035-re 35 százalékra emelkedjen. A célkitűzés azonban a teljes zárótervezettel együtt elbukott.
A konferencia hátterében az iráni háború miatt megugró energiaárak, a geopolitikai feszültségek és a fejlődő országok növekvő finanszírozási igényei is nehezítették az egyeztetéseket.
A tárgyalásokon Kína, India és több afrikai ország nem ellenezte volna a tervezet elfogadását, az ENSZ klímakonferenciáin azonban konszenzus szükséges a döntésekhez.
Simon Stiell, az ENSZ klímaügyi vezetője a kudarc ellenére hangsúlyozta, hogy technikai kérdésekben és egyes együttműködési programokban sikerült előrelépni.
A COP31 így néhány részmegállapodással zárult, de nem született közös politikai döntés arról, hogyan gyorsítsák fel az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.
A klímacsúcs a harmincéves konferenciasorozat eddigi leghosszabb találkozójaként vonulhat be a történelembe – érdemi zárómegállapodás nélkül.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 6:00 Kudarcba fulladt a klímacsúcs: közel 200 ország nem tudott megállapodni
- 22:15 Ezért nincs kedvük a nőknek folytatni a szexet az orgazmus után
- 20:54 A kutatók szerint ez az áttörő felfedezés bizonyítja, hogy Jézus valóban feltámadt a halálból...
- 18:50 Marine Le Pen elárulta, miért nem utazik Zelenszkijhez Kijevbe
- 16:20 Semmilyen műtét nem segít - a lábai megmentéséért küzd a magyar rádiós
- 14:13 Megint kilyukadt Magyar Péter gumija - a nyolcadik után betelt a pohár, nagy bejelentést tett
- 12:51 Elítélték a Hadházy Ákost elgázolni próbáló vagyonőrt - a képviselő súlyosabb büntetést akar
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06