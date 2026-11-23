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Kudarcba fulladt a klímacsúcs: közel 200 ország nem tudott megállapodni

Két nappal a tervezett befejezés után, átfogó megállapodás nélkül ért véget az ENSZ antalyai klímakonferenciája, miután az országok nem jutottak közös nevezőre a fosszilis energiahordozók visszaszorításáról. 2026.11.23 06:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megállapodás nélkül zárult vasárnap a törökországi Antalyában rendezett COP31 klímacsúcs. A közel kétszáz ország részvételével zajló tárgyalások a tervezettnél 48 órával tovább tartottak, de a küldöttségek végül nem tudtak megegyezni a globális felmelegedés megfékezését célzó közös politikai vállalásokról – számolt be a Politico.



A legnagyobb vitát a fosszilis energiahordozók jövője okozta. Az Európai Unió és a kis szigetállamok vezetésével 130 ország követelte, hogy a záródokumentum erősítse meg az olaj, a földgáz és a szén használatának visszaszorítására vonatkozó korábbi vállalásokat.



Az olaj- és gáztermelő országok azonban ellenezték ezt. Szaúd-Arábia számára már a három évvel korábbi megállapodásra történő hivatkozás is elfogadhatatlan volt.



További konfliktust okozott a szén-dioxid leválasztására és tárolására szolgáló technológiák megítélése. Több ország attól tartott, hogy ezek túlzott hangsúlyozása lehetőséget adna a fosszilis energiahordozók használatának meghosszabbítására.



A török és ausztrál társelnökség által kidolgozott végső tervezetet az EU, Nagy-Britannia, Norvégia, Svájc és több más ország is elutasította.



„Nem fogadhatunk el olyan záródokumentumot, amely még csak meg sem említi a fosszilis energiahordozókat, a klímaváltozás legfőbb okozóit” – jelentette ki Darragh O'Brien ír klímaügyi miniszter az Európai Unió nevében.



A kudarc különösen súlyos annak fényében, hogy az ENSZ legfrissebb figyelmeztetése szerint a világ várhatóan túllépi a párizsi klímaegyezményben kitűzött, 1,5 Celsius-fokos felmelegedési határt.



A tárgyalásokon az elektromos energia szerepének növelése is napirendre került. A szervezők azt javasolták, hogy a villamos energia aránya a globális energiafelhasználásban a jelenlegi 23 százalékról 2035-re 35 százalékra emelkedjen. A célkitűzés azonban a teljes zárótervezettel együtt elbukott.



A konferencia hátterében az iráni háború miatt megugró energiaárak, a geopolitikai feszültségek és a fejlődő országok növekvő finanszírozási igényei is nehezítették az egyeztetéseket.



A tárgyalásokon Kína, India és több afrikai ország nem ellenezte volna a tervezet elfogadását, az ENSZ klímakonferenciáin azonban konszenzus szükséges a döntésekhez.



Simon Stiell, az ENSZ klímaügyi vezetője a kudarc ellenére hangsúlyozta, hogy technikai kérdésekben és egyes együttműködési programokban sikerült előrelépni.



A COP31 így néhány részmegállapodással zárult, de nem született közös politikai döntés arról, hogyan gyorsítsák fel az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.



A klímacsúcs a harmincéves konferenciasorozat eddigi leghosszabb találkozójaként vonulhat be a történelembe – érdemi zárómegállapodás nélkül.