Katasztrófa

Az idősek vállalták volna a sugárveszélyt, hogy megmentsék a fiatalokat Fukusimában

A fukusimai atomkatasztrófa után egy 72 éves nyugdíjas mérnök különleges kezdeményezést indított: idősebb önkénteseket toborzott a veszélyes munkák elvégzésére, hogy a fiatalabb dolgozóknak kevesebb sugárterhelést kelljen elszenvedniük. Néhány hónap alatt több mint ötszázan jelentkeztek. 2026.11.20 22:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Amikor 2011 márciusában földrengés és szökőár sújtotta Japánt, a fukusimai atomerőműben bekövetkezett nukleáris baleset az egész világot megrázta. Miközben a szakemberek a sérült reaktorok stabilizálásán dolgoztak, egy 72 éves nyugdíjas mérnök szokatlan javaslattal állt elő: a legveszélyesebb feladatok egy részét inkább az idősebbek vállalják, ne a fiatalok.



Yasuteru Yamada úgy gondolta, hogy generációjának erkölcsi kötelessége részt venni a katasztrófa következményeinek felszámolásában. Társaival létrehozta a Skilled Veterans Corps for Fukushima nevű önkéntes szervezetet, amely tapasztalt, idősebb szakembereket kívánt mozgósítani.



Yamada érvelése egyszerre volt gyakorlati és erkölcsi. Úgy vélte, hogy az idősebb embereknek kevesebb hátralévő életévük van, ezért bizonyos, sugárterhelés következtében hosszú lappangási idő után kialakuló betegségek kockázata esetükben másként jelentkezik, mint a fiataloknál.



Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a radioaktív sugárzás az idősekre veszélytelen lenne. A nagy dózisú sugárterhelés életkortól függetlenül súlyos egészségkárosodást okozhat. Az önkéntesek azonban úgy gondolták, hogy tapasztalatukkal és életkorukkal együtt vállalhatják a rájuk háruló kockázat egy részét.



A kezdeményezés gyorsan követőkre talált. Az ABC News 2011 júniusában már 247, hatvan év feletti jelentkezőről számolt be. Szeptemberre az NPR tudósítása szerint több mint ötszázan csatlakoztak a csoporthoz, férfiak és nők egyaránt.



Az önkéntesek között olyanok is voltak, akik korábbi műszaki tapasztalataikat szerették volna hasznosítani. Többek között sugárzásmérési és ellenőrzési feladatokat vállaltak volna, hogy tehermentesítsék a helyreállításon dolgozó fiatalabb szakembereket.



Yamada azt is hangsúlyozta, hogy az ő nemzedéke évtizedeken keresztül élvezte az atomenergiával termelt villamos energia előnyeit. Szerinte ezért felelősséggel tartoznak a kialakult helyzet kezeléséért is.



„A lehető legtöbbet szeretném kihozni a hátralévő időmből” – fogalmazott.



A kezdeményezés ugyanakkor nem jelentette azt, hogy az önkéntesek azonnal munkába is állhattak a sérült erőműben. A japán kormány és az erőmű üzemeltetője 2011-ben még vizsgálta, milyen feladatokat lehetne rájuk bízni. A beszámolók tehát a jelentkezők számát és felajánlását dokumentálták, nem azt, hogy valamennyien részt vettek volna a veszélyes munkálatokban.



Yasuteru Yamada és társai mégis különleges példát mutattak. Nem azért jelentkeztek, mert nem tartottak a sugárzástól, hanem mert úgy érezték, a mögöttük álló évtizedek tapasztalatával segíthetnek megóvni azokat, akik előtt még hosszú élet áll.