Erőszak

Válogatás nélkül lövöldözött egy férfi Krakkó főterén - halottak, sérültek

Legalább öten meghaltak és több mint egy tucatnyian megsérültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a lengyelországi Krakkó főterén. A rendőrök meglőtték a feltételezett elkövetőt, akit kórházba szállítottak.

2026.11.07 16:40ma.hu
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Halálos lövöldözés történt szombaton Krakkó történelmi belvárosában. Az Euronews beszámolója szerint egy fegyveres a város főterén nyitott tüzet, legalább hat ember életét vesztette, és 15-en megsebesültek.

A helyi tűzoltóság szóvivője a Polsat Newsnak azt mondta, hogy a támadó egy elhaladó autóból lőtt. A rendőrség közlése szerint a feltételezett elkövetőt az intézkedő rendőrök meglőtték, majd kórházba szállították.

A helyszínre számos rendőrautó és mentőegység érkezett, mentőhelikoptert is riasztottak. A mentési munkálatok a főtéren, a Mária-templom közelében zajlanak, miközben a rendőrség a város más pontjain, köztük a Dietla utcában is intézkedik.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a fejleményekről. A hatóságok vizsgálják a támadás hátterét és körülményeit.

A sérültek között két rendőr is van, egyikük súlyos állapotban. A hatóságok szerint a támadó lengyel állampolgár, és feltehetően egyedül cselekedett.

A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. Arról sem érkezett hivatalos tájékoztatás, hogy az áldozatok között vannak-e külföldi állampolgárok.

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