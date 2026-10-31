Tudomány

Nem vesznek fel a legjobb egyetemek, ha bárkit zaklattál korábban

Dél-koreai egyetemek több tucat jelentkezőt utasítottak el korábbi iskolai erőszakos vagy zaklatási ügyeik miatt, és 2026-tól az ország valamennyi felsőoktatási intézményének figyelembe kell vennie az ilyen előzményeket a felvételi eljárásban. 2026.10.31 14:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dél-Koreában már nem feltétlenül elegendő a kiemelkedő tanulmányi teljesítmény az egyetemi felvételhez. A beszámolók szerint hat felsőoktatási intézmény összesen 45 jelentkezőt utasított el korábbi iskolai erőszakos vagy zaklatási ügyeik miatt, köztük olyanokat is, akik rendkívül magas pontszámot értek el az ország különösen nehéz egyetemi felvételi vizsgáján.



Az érintett intézmények között szerepel a tekintélyes Szöuli Nemzeti Egyetem is. A közölt adatok szerint a Kyungpook Nemzeti Egyetem 22, a Pusani Nemzeti Egyetem nyolc jelentkezőt utasított el, míg három további intézmény összesen 13 felvételiző esetében hozott hasonló döntést.



Az intézkedések hátterében az iskolai erőszak és zaklatás visszaszorítására irányuló dél-koreai oktatáspolitikai változások állnak. A cél, hogy a felvételi eljárás során ne kizárólag a vizsgaeredményeket és a tanulmányi teljesítményt értékeljék, hanem a jelentkezők korábbi, hivatalosan dokumentált iskolai fegyelmi ügyeit is.



A változás 2026-tól országos szinten kötelezővé válik: valamennyi dél-koreai egyetemnek figyelembe kell vennie a dokumentált iskolai erőszakos eseteket a felvételi döntéseknél.



Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden korábban fegyelmi eljárás alá vont diák automatikusan elveszíti a továbbtanulás lehetőségét. Az intézmények a vonatkozó szabályok szerint értékelik az előzményeket, és azok különböző mértékben befolyásolhatják a felvételi eredményt.



A dél-koreai példa különösen nagy figyelmet kapott, mert az ország oktatási rendszerében rendkívül erős a verseny a legjobb egyetemekre való bejutásért. Az új szabályozás egyértelmű üzenete, hogy a kiváló vizsgaeredmények önmagukban nem feltétlenül ellensúlyozzák a korábbi súlyos iskolai fegyelmi ügyeket.