Ipari katasztrófa

Óriási olajfúró torony süllyedt el az óceánban - videón a brutális ipari katasztrófa

A fedélzetén 115 emberrel süllyedt el egy tengeri olajfúró platform Gabon partjainál. A legfrissebb beszámolók szerint egy ember meghalhatott, négyet pedig továbbra is keresnek. 2026.10.27 10:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Drámai felvételek készültek arról, ahogy egy hatalmas olajfúró platform elmerül az Atlanti-óceánban, Gabon partjainál. A Prospector 5 nevű berendezés október 24-én, szombat este süllyedt el Mayumba partvidékének közelében.



A 70 méter hosszú és 76 méter széles platformon a baleset idején 115 ember tartózkodott. Az üzemeltető Borr Drilling hétfői tájékoztatása szerint 110 embert sikerült biztonságba helyezni és partra szállítani, négy személy felkutatása pedig még folyamatban van.



A Reuters értesülése szerint a szerencsétlenségnek egy indiai állampolgárságú halálos áldozata is lehet, ezt azonban a vállalat hivatalosan nem erősítette meg.



A baleset helyi idő szerint 20 óra 37 perckor történt, amikor a személyzet egy tervezett fúrási program előkészítésén dolgozott.



Az első vizsgálati eredmények alapján úgynevezett punch-through jelenség okozhatta a katasztrófát. Ez akkor következik be, amikor az önemelő fúróplatform egyik vagy több, a tengerfenéken támaszkodó lába váratlanul besüllyed az üledékbe, és a szerkezet elveszíti stabilitását.



A közelben tartózkodó hajó fedélzetéről készült videón látható, ahogy a hatalmas platform az éjszakai sötétségben fokozatosan a víz alá merül.



A mentőcsapatok hajókkal és repülőeszközökkel folytatják az eltűntek keresését. A gaboni haditengerészet és az ország kőolaj- és gázipari minisztériuma is bekapcsolódott a műveletekbe.



A hatóságok a lehetséges környezetszennyezés megelőzésére is intézkedéseket tettek. A térségben működő MaBoMo létesítmény termelését leállították, a Panoro Energy közlése szerint azonban egyelőre nem észleltek károsanyag-kibocsátást vagy a létesítményben keletkezett sérülést.



A Borr Drilling vezérigazgatója, Bruno Morand hangsúlyozta, hogy jelenleg az eltűntek felkutatása és a túlélők támogatása az elsődleges feladat.



A baleset pontos okainak feltárására vizsgálat indul, miközben a mentőegységek tovább kutatnak az eltűnt dolgozók után.

5 disparus signalés pour le moment dans le naufrage du rig de forage Borr Prospector au large de Mayumba qui opéraiy pour le compte de BW energy . https://t.co/7p0DIETCtj — Le prince Galwa🫅🏾 (@HuricAngelo) October 25, 2026