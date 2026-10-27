Ipari katasztrófa

Óriási olajfúró torony süllyedt el az óceánban - videón a brutális ipari katasztrófa

A fedélzetén 115 emberrel süllyedt el egy tengeri olajfúró platform Gabon partjainál. A legfrissebb beszámolók szerint egy ember meghalhatott, négyet pedig továbbra is keresnek.

2026.10.27 10:44ma.hu
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Drámai felvételek készültek arról, ahogy egy hatalmas olajfúró platform elmerül az Atlanti-óceánban, Gabon partjainál. A Prospector 5 nevű berendezés október 24-én, szombat este süllyedt el Mayumba partvidékének közelében.

A 70 méter hosszú és 76 méter széles platformon a baleset idején 115 ember tartózkodott. Az üzemeltető Borr Drilling hétfői tájékoztatása szerint 110 embert sikerült biztonságba helyezni és partra szállítani, négy személy felkutatása pedig még folyamatban van.

A Reuters értesülése szerint a szerencsétlenségnek egy indiai állampolgárságú halálos áldozata is lehet, ezt azonban a vállalat hivatalosan nem erősítette meg.

A baleset helyi idő szerint 20 óra 37 perckor történt, amikor a személyzet egy tervezett fúrási program előkészítésén dolgozott.

Az első vizsgálati eredmények alapján úgynevezett punch-through jelenség okozhatta a katasztrófát. Ez akkor következik be, amikor az önemelő fúróplatform egyik vagy több, a tengerfenéken támaszkodó lába váratlanul besüllyed az üledékbe, és a szerkezet elveszíti stabilitását.

A közelben tartózkodó hajó fedélzetéről készült videón látható, ahogy a hatalmas platform az éjszakai sötétségben fokozatosan a víz alá merül.

A mentőcsapatok hajókkal és repülőeszközökkel folytatják az eltűntek keresését. A gaboni haditengerészet és az ország kőolaj- és gázipari minisztériuma is bekapcsolódott a műveletekbe.

A hatóságok a lehetséges környezetszennyezés megelőzésére is intézkedéseket tettek. A térségben működő MaBoMo létesítmény termelését leállították, a Panoro Energy közlése szerint azonban egyelőre nem észleltek károsanyag-kibocsátást vagy a létesítményben keletkezett sérülést.

A Borr Drilling vezérigazgatója, Bruno Morand hangsúlyozta, hogy jelenleg az eltűntek felkutatása és a túlélők támogatása az elsődleges feladat.

A baleset pontos okainak feltárására vizsgálat indul, miközben a mentőegységek tovább kutatnak az eltűnt dolgozók után.

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