Erőszak

Sokáig börtönben marad a pedofil Brexit-kulcsfigura

Tizenöt év börtönre ítélték csütörtökön Jeffrey Donaldsont, a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) volt vezetőjét gyerekek elleni szexuális bűncselekmények miatt.



Donaldsont tizennyolc rendbeli szexuális bántalmazás - köztük nemi erőszak - vádjában találta bűnösnek az észak-írországi Newry város koronabíróságának esküdtszéke.



A vádirat szerint a DUP volt vezetője 1985 és 2008 között követte el a terhére rótt bűncselekményeket két nő sérelmére, akik az őket ért szexuális támadások idején gyermekkorúak voltak.



A 63 éves, nős, kétgyerekes Donaldson - aki kulcsszerepet töltött be a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokon az Észak-Írországra vonatkozó külön szabályok kialakításában - 2024-ben mondott le a DUP vezetői tisztségéről, miután szexuális bűncselekmények gyanújával őrizetbe vették.



A bírósági végzés csütörtöki kihirdetése után a DUP éles hangvételű közleményben ítélte el saját egykori vezetőjét. A párt kommünikéje szerint Donaldson "megérdemli, hogy a rá kiszabott hosszú börtönbüntetés minden egyes napját rács mögött töltse".



A DUP kifejezte együttérzését a két sértettnek, és közölte: mindenkit el kell számoltatni cselekedeteiért, függetlenül attól, hogy ki milyen tisztséget töltött be.



Az észak-írországi rendőrség (PSNI) 2024 márciusában vette őrizetbe Jeffrey Donaldsont szexuális bűncselekmények elkövetésének gyanújával.



Donaldsont 2016-ban a néhai II. Erzsébet királynő a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, ezt a kitüntetést azonban a jelenlegi brit uralkodó, III. Károly király idén nyáron visszavonta.



Jeffrey Donaldsont 2021-ben választották a Demokratikus Unionista Párt vezetőjévé, de már az 1997-es brit parlamenti választásokon - akkor még egy másik protestáns koronahű szerveződés, az Ulsteri Unionista Párt (UUP) színeiben - képviselői mandátumot szerzett a londoni alsóházban.



A radikálisan EU-szkeptikus jobboldali DUP Donaldson vezetése alatt két évig bojkottálta a britellenes katolikus és az unionista protestáns pártok alkotta felekezetközi belfasti kormány működését, mivel nem fogadta el a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás észak-írországi záradékát. A klauzula ugyanis harmonizált viszonyrendszert tartott fenn Észak-Írország és az Európai Unió között, annak érdekében, hogy ne kelljen visszaállítani a hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzést Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán, az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárán.



Hosszas tárgyalássorozat után a DUP végül 2024-ben egyezett bele a belfasti kormány működésének felújításába.

Az 1998-as nagypénteki rendezési megállapodás által elindított megbékélési folyamat eredményeként a DUP és a radikális britellenes katolikus mozgalom fő pártja, a Sinn Féin jelenleg együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely a korábbi évtizedek súlyos felekezeti villongásainak idején teljesen elképzelhetetlen lett volna.