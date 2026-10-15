Erőszak
Sokáig börtönben marad a pedofil Brexit-kulcsfigura
Tizenöt év börtönre ítélték a legnagyobb észak-írországi unionista párt volt vezetőjét gyerekek elleni szexuális bűncselekmények miatt.2026.10.15 14:11MTI
Tizenöt év börtönre ítélték csütörtökön Jeffrey Donaldsont, a legnagyobb észak-írországi protestáns britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) volt vezetőjét gyerekek elleni szexuális bűncselekmények miatt.
Donaldsont tizennyolc rendbeli szexuális bántalmazás - köztük nemi erőszak - vádjában találta bűnösnek az észak-írországi Newry város koronabíróságának esküdtszéke.
A vádirat szerint a DUP volt vezetője 1985 és 2008 között követte el a terhére rótt bűncselekményeket két nő sérelmére, akik az őket ért szexuális támadások idején gyermekkorúak voltak.
A 63 éves, nős, kétgyerekes Donaldson - aki kulcsszerepet töltött be a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről folytatott tárgyalásokon az Észak-Írországra vonatkozó külön szabályok kialakításában - 2024-ben mondott le a DUP vezetői tisztségéről, miután szexuális bűncselekmények gyanújával őrizetbe vették.
A bírósági végzés csütörtöki kihirdetése után a DUP éles hangvételű közleményben ítélte el saját egykori vezetőjét. A párt kommünikéje szerint Donaldson "megérdemli, hogy a rá kiszabott hosszú börtönbüntetés minden egyes napját rács mögött töltse".
A DUP kifejezte együttérzését a két sértettnek, és közölte: mindenkit el kell számoltatni cselekedeteiért, függetlenül attól, hogy ki milyen tisztséget töltött be.
Az észak-írországi rendőrség (PSNI) 2024 márciusában vette őrizetbe Jeffrey Donaldsont szexuális bűncselekmények elkövetésének gyanújával.
Donaldsont 2016-ban a néhai II. Erzsébet királynő a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte, ezt a kitüntetést azonban a jelenlegi brit uralkodó, III. Károly király idén nyáron visszavonta.
Jeffrey Donaldsont 2021-ben választották a Demokratikus Unionista Párt vezetőjévé, de már az 1997-es brit parlamenti választásokon - akkor még egy másik protestáns koronahű szerveződés, az Ulsteri Unionista Párt (UUP) színeiben - képviselői mandátumot szerzett a londoni alsóházban.
A radikálisan EU-szkeptikus jobboldali DUP Donaldson vezetése alatt két évig bojkottálta a britellenes katolikus és az unionista protestáns pártok alkotta felekezetközi belfasti kormány működését, mivel nem fogadta el a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás észak-írországi záradékát. A klauzula ugyanis harmonizált viszonyrendszert tartott fenn Észak-Írország és az Európai Unió között, annak érdekében, hogy ne kelljen visszaállítani a hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzést Észak-Írország és az Ír Köztársaság határán, az Egyesült Királyság és az EU egyetlen szárazföldi vámhatárán.
Hosszas tárgyalássorozat után a DUP végül 2024-ben egyezett bele a belfasti kormány működésének felújításába.
Az 1998-as nagypénteki rendezési megállapodás által elindított megbékélési folyamat eredményeként a DUP és a radikális britellenes katolikus mozgalom fő pártja, a Sinn Féin jelenleg együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely a korábbi évtizedek súlyos felekezeti villongásainak idején teljesen elképzelhetetlen lett volna.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:18 A gyermekek neveléséért, fejlődéséért, valamint az erőszakkal szembeni védelmükért elsődlegesen a szülők felelősek
- 16:15 XIV. Leó pápa jól van
- 14:11 Sokáig börtönben marad a pedofil Brexit-kulcsfigura
- 12:10 EU-csúcs - Magyar Péter: a Tisza-kormány tovább szigorította a gyermekvédelmi törvényt
- 10:38 Bombafenyegetést kapott két iskola a XV. kerületben
- 8:45 Bayer Judit: szervezetileg és tartalmilag is meg kell újítani a közmédiát
- 6:47 Lannert Judit: az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06