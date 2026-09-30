Légiközlekedés

Megkéselhette a kapitányt a másodpilóta - két utasként repülő pilóta mentette meg a gépet

Drámai események történtek a Flydubai Dubajból Tel-Avivba tartó járatán: a pilótafülkében kitört erőszakos összetűzés után a Boeing 737 MAX 8 percek alatt csaknem ötezer métert zuhant, végül két, utasként a fedélzeten lévő pilóta szállította le a gépet Szaúd-Arábiában. 2026.09.30 12:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos incidens történt szeptember 30-án a Flydubai FZ1073-as, Dubajból Tel-Avivba tartó járatán. A Boeing 737 MAX 8 fedélzetén 174 utas és hatfős személyzet, összesen 180 ember tartózkodott.



A gép mintegy 10 400 méteres magasságban repült a szaúdi–jordán határ térségében, amikor rendkívül gyors süllyedésbe kezdett. A járatkövető adatok szerint körülbelül másfél perc alatt 34 ezer lábról 19 ezer lábra, vagyis nagyjából 5800 méteres magasságra került.



Közben előbb az általános vészhelyzetet jelentő 7700-as, majd a gépeltérítésre vagy más jogellenes beavatkozásra figyelmeztető 7500-as transzponderkód jelent meg. Az AIRportal beszámolója szerint Izrael két vadászgépet is riasztott.



A sajtóban és az utasok beszámolóiban megjelent információk szerint eközben a pilótafülkében erőszakos összetűzés tört ki. Az izraeli média által idézett utasok azt állították, hogy az elsőtiszt egy zsebkéshez hasonló eszközzel megsebesítette a kapitányt.



A történtekről készült felvételek súlyos sérülésekre utalnak. Az AIRportal szerint az egyik pilóta jelentős mennyiségű vért vesztett, és olyan felvételek is megjelentek, amelyeken mindkét pilóta a repülőgép konyhájában fekszik.



A beszámolók szerint a légiutas-kísérők és az utasok végül bejutottak a pilótafülkébe, és sikerült lefogniuk a feltételezett támadót.



Ekkor derült ki, hogy a fedélzeten két másik Flydubai-pilóta is utazott. A légitársaság későbbi közleménye szerint ők vették át a repülőgép irányítását.



A Boeing előbb mintegy 4600 méteren stabilizálta repülését, majd a vészhelyzetet jelző 7700-as kódra váltott. A gépet végül biztonságosan leszállították a szaúd-arábiai Tabuk Prince Sultan bin Abdulaziz nemzetközi repülőterén.



A közösségi médiában megjelent képek alapján a gép is súlyosan megsérülhetett: az oldalkormány jelentős része hiányzott. Egyelőre vizsgálják, hogy a sérülés összefüggött-e a rendkívül gyors süllyedéssel és az eközben fellépő erőhatásokkal.



Az AIRportal által idézett beszámolók szerint az elsőtisztet őrizetbe vették. A szaúd-arábiai és izraeli hatóságok vizsgálják, pontosan mi történt a pilótafülkében, valóban késsel támadt-e egyik pilóta a másikra, illetve történt-e kísérlet a repülőgép irányításának erőszakos átvételére.



A legsúlyosabb feltételezések között az is felmerült, hogy a támadás célja szándékos katasztrófa vagy terrorcselekmény lehetett, ezt azonban egyelőre nem állapították meg. A történtek pontos körülményeit a folyamatban lévő vizsgálatoknak kell tisztázniuk.



A Flydubai közölte, hogy másik repülőgépet küld Tabukba, hogy a járat utasait eljuttassa eredeti úti céljukra.