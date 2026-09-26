Migráció
Videón, ahogy spanyol katonák migránsokat ütnek Ceutában
Üldözött, földre került és árokba terelt migránsokat ütnek gumibottal spanyol katonák a Ceutában készült felvételeken - a kormány elítélte a történteket és vizsgálatot indít.2026.09.26 18:00ma.hu
Súlyos felvételek kerültek nyilvánosságra a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai Ceutából. Az elDiario.es által megszerzett és ellenőrzött videókon egyenruhás spanyol katonák láthatók, amint migránsokat üldöznek, majd több esetben gumibottal ütnek.
Az egyik felvételen két katona ered egy menekülő fiatal férfi után. Miután utolérik és a földre kerül, egyikük ütni kezdi. Később további katonák érkeznek, és közülük többen szintén lesújtanak a már körbevett férfira.
Egy másik videón katonák migránsokat terelnek az út melletti árokba. Az egyik embert nagy erővel belökik, majd több alkalommal gumibottal ütnek az ott lévőkre. A háttérből egy spanyolul beszélő ember hangja is hallható, aki arra szólítja fel a katonákat, hogy ne essenek túlzásba.
A lap szerint a felvételek augusztus vége és szeptember közepe között készültek. Az egyik helyszín a Loma Colmenar befogadótábor környéke volt.
A videók megjelenését már korábban is súlyos állítások előzték meg. Az elDiario.es mintegy húsz migráns beszámolóját gyűjtötte össze, akik azt állították, hogy spanyol katonák bántalmazták vagy megalázták őket. A kormány már ezek miatt is vizsgálatot helyezett kilátásba.
Ceutában a július végi rendkívüli migrációs hullám után vezényelték nagy számban az utcákra a hadsereget. A két nap alatt érkezők számát a hatósági vizsgálatok 75–85 ezer közé teszik. A többségüket később visszaküldték, de ezrek maradtak a mindössze mintegy 20 négyzetkilométeres spanyol területen.
A most nyilvánosságra került felvételek után a spanyol miniszterelnöki hivatal „teljes megdöbbenését és elítélését” fejezte ki, és közölte, hogy kivizsgálják a történteket.
A védelmi minisztérium az elDiario.es konkrét kérdéseire nem adott érdemi választ.
A vizsgálatnak többek között azt kell tisztáznia, kik a felvételeken szereplő katonák, milyen körülmények között került sor az intézkedésekre, és milyen felelősség terheli az érintetteket.
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