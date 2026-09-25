Elképesztő!
Szelfit készített 6 fiatal, de mindenkit kirázott a hideg, amikor meglátták a hetedik arcot a fotón
Egy Chilében kiránduló társaság teljesen hétköznapi szelfije évek óta borzolja az internetezők kedélyeit: hatan álltak a kamera elé, a fotón azonban mintha egy hetedik arc is felbukkanna.2026.09.25 06:09ma.hu
Első pillantásra semmi különös nincs a felvételen. Hat barát pózol együtt egy chilei kiránduláson, ám ha valaki alaposabban megnézi a képet, feltűnhet rajta valami furcsa.
A fotó eredetileg a Redditen terjedt el, miután valaki azzal a magyarázattal osztotta meg, hogy egy barátjától kapta, aki egy chilei társasággal kirándult.
A rejtélyt a kép bal alsó részén kell keresni. Az egymás mellett álló két nő között egy sötét, emberi arcra emlékeztető forma látható. A furcsaságot az adja, hogy a beszámoló szerint a társaság hat tagból állt, miközben a felvételen sokan egy hetedik arcot vélnek felfedezni.
A kép természetesen gyorsan beindította az internetezők fantáziáját. Volt, aki arról írt, hogy libabőrös lett, amikor végre észrevette a különös arcot, más egyenesen hátborzongatónak nevezte a felvételt.
Akadt azonban jóval prózaibb magyarázat is. Egy hozzászóló szerint egyszerűen egy további ember állhatott a két nő között, akinek az arcát nagyrészt árnyék takarja. A kép erős kékes színvilága pedig még bizarrabbá tehette az egyébként hétköznapi jelenséget.
Arra nincs bizonyíték, hogy a fotó bármiféle természetfeletti jelenséget örökített volna meg, ahogyan a kép eredeti körülményeit sem sikerült egyértelműen tisztázni.
Egy biztos: ha egyszer sikerül megtalálni rajta a „hetedik arcot”, utána már nehéz nem azt nézni.
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