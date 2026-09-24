Erőszak

Őrizetbe vették Susan Sarandont a Netanjahu elleni New York-i tüntetésen

Susan Sarandon mellett több ismert színészt és New York-i politikust is őrizetbe vett a rendőrség az ENSZ székházánál tartott 2026.09.24 20:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Őrizetbe vették Susan Sarandon Oscar-díjas színésznőt csütörtökön New Yorkban, az ENSZ székházának közelében rendezett, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ellen tiltakozó demonstráción.



A Jewish Voice for Peace által szervezett megmozduláson több százan vettek részt. A tüntetők egy része elfoglalta az úttestet az ENSZ közelében, és az Izraelnek nyújtott amerikai katonai támogatás leállítását követelte.



A rendőrség akkor kezdte meg az őrizetbe vételeket, amikor a demonstrálók egy része a felszólítás ellenére sem hagyta el az úttestet. A helyszínen készült Reuters-felvételeken Sarandon is látható, amint rendőrök vezetik el.



Nem ő volt az egyetlen ismert színész, akit intézkedés alá vontak. A beszámolók szerint Cynthia Nixont, a Szex és New York sztárját és Hannah Einbindert, a Hacks színésznőjét is őrizetbe vették. Több New York-i politikus és közéleti szereplő is részt vett a demonstráción.



A tüntetők Netanjahu őrizetbe vételét is követelték. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2024-ben elfogatóparancsot adott ki az izraeli miniszterelnök ellen a gázai háborúval összefüggő, feltételezett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Izrael elutasítja a vele és vezetőivel szemben megfogalmazott vádakat.



Az Egyesült Államok nem részes állama a Nemzetközi Büntetőbíróságot létrehozó Római Statútumnak, így az ICC elfogatóparancsa alapján az amerikai hatóságokat nem terheli ugyanaz az együttműködési kötelezettség, mint a részes államokat.



Netanjahu a tiltakozások ellenére megérkezett az ENSZ székházába és megtartotta beszédét.