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Lángra kapott egy bevásárlóközpont játszótere, felnőttek másztak fel eloltani a tüzet - videó

Pillanatok alatt csaptak fel a lángok egy amerikai bevásárlóközpont játszóterén, miközben gyerekek tartózkodtak a közelben. A helyszínen lévő felnőttek azonnal közbeléptek.

2026.09.03 14:04ma.hu
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Ijesztő jeleneteket rögzítettek a texasi Fort Worth egyik bevásárlóközpontjában: tűz ütött ki a La Gran Plaza játszóterének egyik szerkezetén.

A július 24-én készült felvételen látható, ahogy a hálós játszóeszközön gyorsan terjednek a lángok, a háttérben pedig rémült gyerekek sírása hallatszik.

A videót készítő Zachary Steiner a Storyfulnak azt mondta, a helyszínen tartózkodók beszámolói szerint egy gyermek gyújtotta meg a hálót.

A felnőttek azonnal közbeléptek. Többen felmásztak a játszószerkezetre, és vödrökben vitt vízzel, valamint egy tűzoltó készülékkel próbálták megfékezni a lángokat.

Az oltás sikerült, és a történtek során a rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg.

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