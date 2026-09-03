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Lángra kapott egy bevásárlóközpont játszótere, felnőttek másztak fel eloltani a tüzet - videó

Pillanatok alatt csaptak fel a lángok egy amerikai bevásárlóközpont játszóterén, miközben gyerekek tartózkodtak a közelben. A helyszínen lévő felnőttek azonnal közbeléptek. 2026.09.03 14:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ijesztő jeleneteket rögzítettek a texasi Fort Worth egyik bevásárlóközpontjában: tűz ütött ki a La Gran Plaza játszóterének egyik szerkezetén.



A július 24-én készült felvételen látható, ahogy a hálós játszóeszközön gyorsan terjednek a lángok, a háttérben pedig rémült gyerekek sírása hallatszik.



A videót készítő Zachary Steiner a Storyfulnak azt mondta, a helyszínen tartózkodók beszámolói szerint egy gyermek gyújtotta meg a hálót.



A felnőttek azonnal közbeléptek. Többen felmásztak a játszószerkezetre, és vödrökben vitt vízzel, valamint egy tűzoltó készülékkel próbálták megfékezni a lángokat.



Az oltás sikerült, és a történtek során a rendelkezésre álló információk szerint senki sem sérült meg.