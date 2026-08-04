Energiaválság
Robbantással terelnek vizet a Dunából a román atomerőműhöz, Magyarországon is egyre súlyosabb az energiaválság
A történelmi aszály miatt Románia robbantással próbálja biztosítani a Duna vizét a cernavodăi atomerőmű hűtéséhez, miközben a paksi atomerőmű teljes leállásának veszélye is egyre közelebb kerül.2026.08.04 15:27ma.hu
Rendkívüli beavatkozást hajtottak végre Romániában, hogy biztosítsák a Duna vizét az ország egyetlen atomerőművének még működő blokkjához. A román haditengerészet irányított robbantással távolított el egy olyan sziklaakadályt, amely akadályozta a hűtővíz áramlását a Cernavodăi Atomerőmű felé.
A román sajtó szerint a művelethez mintegy 180 kilogramm robbanóanyagot használtak fel. A robbantás célja az volt, hogy megkönnyítse egy ideiglenes gát építését, amely több vizet terelhet az erőmű hűtőcsatornájába.
Romániában a rekordalacsony dunai vízállás miatt az atomerőmű egyik reaktorát már le kellett állítani, ezért az ország augusztus egészére országos energiavészhelyzetet hirdetett. A még működő blokk hűtésének biztosítása kiemelt feladattá vált.
A rendkívüli szárazság Magyarországot is súlyosan érinti. A Paksi Atomerőmű teljesítményét már jelentősen visszafogták, és jelenleg a névleges kapacitás kevesebb mint felén üzemel. Az erőmű normál körülmények között Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosítja.
A beszámoló szerint a magyar kormányfő, Magyar Péter úgy nyilatkozott, hogy az erőmű teljes leállására akár a következő héten is sor kerülhet, ha a Duna vízszintje nem emelkedik. Hozzátette, hogy az önkéntes fogyasztáscsökkentés vasárnap mintegy 700 megawattal mérsékelte a villamosenergia-igényt, ami átmenetileg enyhítette a hálózatra nehezedő nyomást.
A gyógyszergyártó Richter Gedeon Nyrt. szintén bejelentette, hogy a következő három hétben több mint 50 százalékkal csökkenti villamosenergia-felhasználását.
A rekordalacsony dunai vízállás nemcsak Magyarországot és Romániát érinti. Szerbiában a legfontosabb vízerőmű teljesítménye a megszokottnak csupán mintegy 20 százalékára esett vissza, ezért ott is rendkívüli egyeztetéseket tartanak az energiabiztonságról.
A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban és hetekben sem várható jelentős csapadék a Duna vízgyűjtő területén. A történelmi aszály következtében több országban minden korábbinál alacsonyabb vízszinteket mértek, a visszahúzódó folyómederből pedig hajóroncsok, második világháborús robbanószerkezetek és őslénytani leletek – köztük egy gyapjas mamut maradványai – is előkerültek.
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