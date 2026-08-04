Légiközlekedés

Lezuhant egy tűzoltó helikopter Görögországban, miután összeütközött egy másik géppel

Súlyos baleset történt augusztus 2-án Görögországban: két tűzoltó helikopter a levegőben ütközött össze, miközben egy erős szél által táplált erdőtűz megfékezésén dolgoztak.



A közösségi médiában terjedő videófelvételen az látható, hogy az ütközést követően az egyik helikopter irányíthatatlanná válik, majd a földnek csapódik.



A baleset idején a légi egységek a gyorsan terjedő lángok megfékezésében vettek részt. Az ilyen bevetések különösen veszélyesek, mivel a sűrű füst, a korlátozott látási viszonyok, az alacsony repülési magasság és az egyszerre dolgozó több légi jármű jelentősen növeli az ütközések kockázatát.



A rendelkezésre álló információk alapján a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit. A közlemény kiadásakor a személyzet állapotáról és az esetleges sérültekről nem közöltek hivatalos részleteket.