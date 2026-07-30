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Az Európai Néppárt azonnali fellépést sürget a spanyol határon kialakult migrációs helyzet miatt
Az Európai Néppárt szerint a spanyol külső határon tapasztalt illegális migráció miatt sürgős intézkedésekre van szükség, és a témát a következő plenáris ülésen is napirendre tűzik.2026.07.30 16:14ma.hu
Az Európai Néppárt (EPP) közleményben reagált a spanyol külső határon készült felvételekre, amelyek szerintük nagyszámú, ellenőrizetlen illegális határátlépést mutatnak.
A politikai frakció úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió külső határain kialakult helyzet azonnali intézkedéseket követel. Álláspontjuk szerint nem halogatható tovább sem az EU Migrációs és Menekültügyi Paktumának, sem a visszaküldési (Return Regulation) szabályozásnak a végrehajtása.
Az EPP felszólította a spanyol hatóságokat, hogy haladéktalanul tegyenek lépéseket az ország külső határainak megerősítésére, egyúttal arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
A frakció azt is bejelentette, hogy a következő európai parlamenti plenáris ülésen magyarázatot kér a kialakult helyzetről és az arra adott uniós válaszokról.
A közlemény az Európai Néppárt álláspontját tükrözi. A bejegyzésben szereplő képek és állítások független ellenőrzése, valamint a spanyol hatóságok hivatalos reakciója a cikk megjelenésekor nem állt rendelkezésre.
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