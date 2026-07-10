USA

Történelmi fordulat: egy amerikai állam teljesen új kivégzési módszerre állt át

Júliustól alapjaiban változott meg a halálbüntetés végrehajtásának gyakorlata egy amerikai tagállamban.

2026.07.10 08:54ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Az Egyesült Államokban jelenleg 27 tagállamban alkalmazható a halálbüntetés, ezek közül azonban Idaho július 1-jétől elsőként tette a kivégzőosztagot a kivégzés elsődleges módjává. A halálos méreginjekció ezentúl csak másodlagos, alternatív lehetőségként szerepel az állam jogszabályaiban.

A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt években több gyógyszergyártó is megtagadta termékeinek értékesítését olyan célra, amely halálos ítéletek végrehajtását szolgálná. Emiatt egyre nehezebbé vált a méreginjekciókhoz szükséges készítmények beszerzése.

A kivégzőosztag alkalmazása nem teljesen új az Egyesült Államokban, ugyanakkor Idaho az első olyan állam, ahol ez vált az alapértelmezett végrehajtási móddá. Más tagállamokban – ahol engedélyezett – továbbra is csak meghatározott esetekben vagy a halálraítélt választása alapján alkalmazható.

Az állam mintegy 1,2 millió dollárt fordított a kivégzőhelyiség átalakítására, valamint a szükséges fegyverek és felszerelések beszerzésére.

A szabályok szerint a kivégzőosztag három főből áll: egy parancsnokból és két asszisztensből. A feladatot önként jelentkező, speciálisan kiképzett rendőrök látják el, személyazonosságukat törvény védi.

A kivégzést megelőző este a halálraítélt nyugtató hatású gyógyszert kap, majd egy újabb adagot négy órával a végrehajtás előtt. Az elítéltet a kivégzés során egy székhez rögzítik, mellkasára – a szív fölé – célpontot helyeznek, és kérheti, hogy a szemét kössék be.

A kivégzőosztag tagjai karabéllyal, körülbelül három méteres távolságból adják le a lövéseket. A kivégzés alatt EKG-val figyelik az elítélt szívműködését, a halál beálltát pedig a helyszínen jelen lévő halottkém állapítja meg.

A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg nyolc halálra ítélt rab várja kivégzésének végrehajtását Idaho államban.

A halálbüntetés továbbra is az egyik legmegosztóbb kérdés az Egyesült Államok igazságszolgáltatásában. Támogatói szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetében indokolt alkalmazása, míg ellenzői etikai, jogi és emberi jogi okokra hivatkozva a teljes eltörlését szorgalmazzák.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.