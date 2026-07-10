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Történelmi fordulat: egy amerikai állam teljesen új kivégzési módszerre állt át

Az Egyesült Államokban jelenleg 27 tagállamban alkalmazható a halálbüntetés, ezek közül azonban Idaho július 1-jétől elsőként tette a kivégzőosztagot a kivégzés elsődleges módjává. A halálos méreginjekció ezentúl csak másodlagos, alternatív lehetőségként szerepel az állam jogszabályaiban.



A döntés hátterében az áll, hogy az elmúlt években több gyógyszergyártó is megtagadta termékeinek értékesítését olyan célra, amely halálos ítéletek végrehajtását szolgálná. Emiatt egyre nehezebbé vált a méreginjekciókhoz szükséges készítmények beszerzése.



A kivégzőosztag alkalmazása nem teljesen új az Egyesült Államokban, ugyanakkor Idaho az első olyan állam, ahol ez vált az alapértelmezett végrehajtási móddá. Más tagállamokban – ahol engedélyezett – továbbra is csak meghatározott esetekben vagy a halálraítélt választása alapján alkalmazható.



Az állam mintegy 1,2 millió dollárt fordított a kivégzőhelyiség átalakítására, valamint a szükséges fegyverek és felszerelések beszerzésére.



A szabályok szerint a kivégzőosztag három főből áll: egy parancsnokból és két asszisztensből. A feladatot önként jelentkező, speciálisan kiképzett rendőrök látják el, személyazonosságukat törvény védi.



A kivégzést megelőző este a halálraítélt nyugtató hatású gyógyszert kap, majd egy újabb adagot négy órával a végrehajtás előtt. Az elítéltet a kivégzés során egy székhez rögzítik, mellkasára – a szív fölé – célpontot helyeznek, és kérheti, hogy a szemét kössék be.



A kivégzőosztag tagjai karabéllyal, körülbelül három méteres távolságból adják le a lövéseket. A kivégzés alatt EKG-val figyelik az elítélt szívműködését, a halál beálltát pedig a helyszínen jelen lévő halottkém állapítja meg.



A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg nyolc halálra ítélt rab várja kivégzésének végrehajtását Idaho államban.



A halálbüntetés továbbra is az egyik legmegosztóbb kérdés az Egyesült Államok igazságszolgáltatásában. Támogatói szerint a legsúlyosabb bűncselekmények esetében indokolt alkalmazása, míg ellenzői etikai, jogi és emberi jogi okokra hivatkozva a teljes eltörlését szorgalmazzák.