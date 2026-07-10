Elképesztő!

Világszerte csaptak le a csalókra: több mint 5800 embert tartóztattak le egy nagyszabású akcióban

Közel száz ország összehangolt fellépése során dollárszázmilliókat sikerült megmenteni, miközben a hatóságok a leggyakoribb online csalások mögött álló bűnszervezeteket vették célba.

2026.07.10 06:49ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Nyilvánosságra hozta az INTERPOL a First Light 2026 nemzetközi bűnüldözési akció eredményeit. A 97 ország részvételével végrehajtott művelet során több mint 5800 embert tartóztattak le, és 293 millió amerikai dollárnyi bűncselekményből származó vagyont sikerült befagyasztani, illetve megakadályozni annak eltűnését.

Az akció a világszerte egyre nagyobb károkat okozó online csalások és az ezekhez kapcsolódó pénzmosási hálózatok felszámolására összpontosított. A nyomozók többek között üzleti e-mailes csalások, hamis befektetési ajánlatok, szextorziós zsarolások és romantikus átverések mögött álló bűnszervezeteket vették célba.

Az INTERPOL adatai szerint a művelet során 152 808 ügyet vizsgáltak át, amelyek közül 23 715 esetet sikerült felderíteni. A hatóságok 15 606 gyanúsítottat azonosítottak, és 31 014 bankszámlát zároltak, hogy megakadályozzák a csalásokból származó pénzek további mozgatását.

A nemzetközi együttműködés eredményeként a nyomozók világszerte több mint 142 ezer áldozatot azonosítottak, akik különböző online csalások áldozataivá váltak.

Az akció során fontos szerepet kapott az INTERPOL I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) rendszere is. Ez a mechanizmus lehetővé teszi, hogy a tagországok rendkívül gyorsan intézkedjenek a bűncselekményből származó pénzeszközök – legyen szó hagyományos pénzről vagy virtuális eszközökről – befagyasztásáról, ezzel csökkentve az áldozatokat érő pénzügyi veszteségeket.

Az INTERPOL szerint a művelet ismét rámutatott arra, hogy az online csalások mára globális méretű, szervezett bűnözői hálózatok által működtetett üzletággá váltak. A szervezet hangsúlyozta, hogy az ilyen bűncselekmények elleni hatékony fellépés csak nemzetközi összefogással és a pénzmozgások gyors nyomon követésével lehet eredményes.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.