Tragédia

Még mindig a kórházban küzd a kisfiú, akit a krokodilok közé dobtak - újabb műtéten esett át

Három héttel a megrázó támadás után biztató hírek is érkeztek, de a kisfiú előtt még hosszú és fájdalmas felépülés áll. 2026.07.09 22:01 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három héttel azután, hogy egy hároméves kisfiút állítólag bedobtak egy állatkert krokodilkifutójába Angliában, a gyermek továbbra is kórházi kezelésre szorul. A kisfiút a cambridge-i Addenbrooke's Hospitalban ápolják, állapota stabil, de már a hatodik nagy műtéten is átesett.



A tragikus eset a cambridgeshire-i Johnsons of Old Hurst állatkertben történt. A rendőrség egy 30 éves, Norfolkból származó férfit vett őrizetbe emberölési kísérlet gyanújával. A hatóságok szerint a férfi – aki a beszámolók alapján súlyos értelmi fogyatékossággal él, és gondozóival tartózkodott a helyszínen – átdobta a kisfiút egy mintegy 1,2 méter magas korláton a közel öt méter mély krokodilkifutóba.



Az állatkert dolgozói saját testi épségüket kockáztatva azonnal a kifutóba rohantak, és sikerült kimenteniük a gyermeket a hüllők közül.



A kisfiú szülei egy adománygyűjtő oldalon számoltak be fia állapotáról. Elmondásuk szerint a legutóbbi műtét során végzett bőrátültetések sikeresnek bizonyultak, a beültetett bőr gyógyulni kezdett, ami jelentős lelki erőt adott a családnak.



A felépülés azonban még hosszú időt vesz igénybe. A gyermek bal kezének három ujját jelenleg csak korlátozottan tudja mozgatni, jobb kezének ujjai pedig egyelőre teljesen mozdulatlanok. Az orvosok szerint a súlyosan sérült idegek és inak regenerációja hónapokig is eltarthat, és csak később derül ki, milyen mértékben állhat helyre a kéz funkciója.



A szülők ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy fiuk újra mosolyog. Ebben nagy szerepe van a kórházi dolgozóknak, akik rendszeresen a kisfiú kedvenc mese- és szuperhőskaraktereinek jelmezébe öltözve próbálják jobb kedvre deríteni. Külön megköszönték annak a kislánynak és nagymamájának is az ajándékba küldött szuperhősjelmezt, amelyet a kisfiú örömmel visel.



Az ügyben újabb vizsgálat is indult. Az Addenbrooke's Hospital saját maga jelentette az esetet az információszabadságért és adatvédelemért felelős brit hatóságnál, miután felmerült a gyanú, hogy mintegy negyven kórházi dolgozó jogosulatlanul tekintette meg a kisfiú egészségügyi dokumentációját. A történtek körülményeit jelenleg is vizsgálják.