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Ez a növény ugyanúgy távol tarthatja a szúnyogokat, mint a legismertebb rovarriasztó

Egy hétköznapi kerti növényből készült krém a kutatások szerint felveheti a versenyt a világ egyik legelterjedtebb szúnyogriasztójával. 2026.07.09 06:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A macskamentából (Nepeta cataria) készült testápoló ugyanolyan hatékony lehet a szúnyogok távoltartásában, mint a világszerte használt DEET-alapú rovarriasztók – erre jutott egy új kutatás, amelynek eredményeit az olaszországi Firenzében megrendezett Society for Experimental Biology konferencián ismertették.



A macskamenta a mentafélék családjába tartozó növény, amely leginkább arról ismert, hogy eufórikus hatást vált ki a macskákból. A jelenségért felelős nepetalakton nevű vegyület azonban a kutatások szerint a szúnyogokat is távol tartja.



A vizsgálatot ugandai és walesi kutatók közösen végezték. Laboratóriumi tesztek után Kelet-Ugandában terepi kísérleteket is folytattak, ahol azt figyelték meg, hogy egy esti időszak alatt hány szúnyog szállt le az önkéntesek lábára.



A résztvevők egy része 15 százalékos DEET-tartalmú rovarriasztót használt, mások 2 vagy 6 százalékos macskamentaolajat tartalmazó testápolót kaptak, míg egy kontrollcsoport hatóanyag nélküli krémet alkalmazott.



A kutatók szerint a 6 százalékos macskamentaolajat tartalmazó készítmény ugyanolyan hatékonynak bizonyult, mint a DEET, míg a 2 százalékos változat csak kis mértékben maradt el tőle.



A kutatás vezetője, Dr. Simon Scofield, a Cardiff University oktatója szerint a fejlesztés célja egy olyan olcsó, helyben is előállítható rovarriasztó létrehozása volt, amelyet a vidéki ugandai lakosság is megengedhet magának. A kereskedelmi forgalomban kapható DEET-alapú készítmények sokak számára túl drágák, ezért a kutatók olyan megoldást kerestek, amely helyi közösségi vállalkozásokban is előállítható.



A projekt keretében a testápolót eddig támogatásokból ingyen osztották szét, a következő szakaszban azonban már helyi gyártásban, kereskedelmi forgalomban is értékesítenék, hogy hosszú távon önfenntartó rendszert alakítsanak ki.



A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a krém még nem helyettesíti a malária elleni védekezés többi eszközét. A maláriát terjesztő szúnyogok évente több százmillió embert fertőznek meg, és 2024-ben mintegy 610 ezer halálesetet okoztak világszerte, elsősorban afrikai gyermekek körében.



Független szakértők szerint az olcsó, helyben előállítható szúnyogriasztók fontos kiegészítői lehetnek a malária elleni küzdelemnek. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a bőrre kenhető készítmények csak akkor hatékonyak, ha rendszeresen újra alkalmazzák őket, ezért önmagukban nem jelentenek teljes megoldást a betegség megelőzésére.