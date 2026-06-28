Dráma
Sírva fakadt egy indiai turista, miután marhahúsos hamburgert kapott egy malajziai McDonald's-ban
Az étterem dolgozói nyugodtan kezelték a helyzetet, és elmagyarázták, hogy a McDonald's kínálata országonként eltérő.2026.06.28 22:45ma.hu
Kellemetlen félreértés miatt került a közösségi média figyelmének középpontjába egy indiai turista a malajziai Kuala Lumpur nemzetközi repülőterén. A nő egy gyorsétkezésre tért be a McDonald's-ba, ahol azt hitte, vegetáriánus hamburgert rendel, ám a csomag kibontásakor döbbenten látta, hogy a szendvicsben marhahúspogácsa van.
A turista elmondása szerint Indiában a McDonald's számos vegetáriánus terméket kínál, ezért azt feltételezte, hogy a malajziai étteremben is hasonló lesz a választék. Mivel vallási és személyes meggyőződése miatt nem fogyaszt marhahúst, a történtek nagyon megviselték.
Az étterem dolgozói nyugodtan kezelték a helyzetet, és elmagyarázták, hogy a McDonald's kínálata országonként eltérő. Malajziában a vegetáriánus hamburgerek nem részei az állandó étlapnak, a legtöbb szendvics marha- vagy csirkehúsból készül.
Az esetről készült videó gyorsan elterjedt az interneten, ahol élénk vita alakult ki. Sokan úgy vélték, a turistának alaposabban meg kellett volna néznie az összetevőket rendelés előtt, míg mások szerint a nemzetközi repülőtereken működő éttermeknek egyértelműbben kellene feltüntetniük az ételek összetevőit, hogy elkerülhetők legyenek az ilyen félreértések.
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