Légiközlekedés

Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le Missouri államban, minden utas életét vesztette

A repülő egy Pacific Aerospace 750XL típusú egymotoros gép volt, ami népszerű ejtőernyősök körében, de teherszállításra, és légi megfigyelésre is gyakran használják. 2026.06.14 21:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ejtőernyősöket szállító repülőgép zuhant le az amerikai Missouri tagállamban vasárnap, a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül mindenki életét vesztette.



A repülőgépet nem sokkal felszállás után érte a szerencsétlenség Butler kisváros helyi repülőterének közelében, ahol egy autóút mellett csapódott a földnek és kigyulladt.



A rendőrség azt közölte, hogy a repülő ejtőernyős ugrásra készülő utasokat szállított.



Dennis Jacobs, a repülőtér igazgatója, aki egyben Butler megye vészhelyzeti ügynökségének igazgatója is, arról számolt be, hogy a repülőgépet egy Skydive Kansas City nevű ejtőernyős központ üzemeltette. Elmondta, hogy a jármű felszállás után kanyarodni próbált, irányíthatatlanná vált és orral a földnek csapódott.



A légiszerencsétlenség vizsgálatát a szövetségi közlekedésbiztonsági és légügyi hivatal szakemberei vezetik.



A repülő egy Pacific Aerospace 750XL típusú egymotoros gép volt, ami népszerű ejtőernyősök körében, de teherszállításra, és légi megfigyelésre is gyakran használják.



A Butler Memorial repülőtéren csak magángépek közlekednek, és túlnyomóan ejtőernyős, valamint mezőgazdasági célokra használják.