Háború

Izrael légicsapást mért Bejrút Dahíja negyedében, miután a Hezbollah tüzet nyitott Észak-Izraelre

Libanoni jelentések szerint Izrael ezt követően Dél-Libanon több pontján is csapásokat hajtott végre, amelyekben egy ember életét vesztette. 2026.06.14 20:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az izraeli hadsereg légicsapásokat mért Bejrútban a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet fellegvárának számító Dahíja negyedre és dél-libanoni településekre, miután a Hezbollah támadást intézett Észak-Izrael ellen - jelentette az izraeli kormány vasárnap.



"Benjámin Netanjahu miniszterelnök és Jiszráel Kac védelmi miniszter utasításának megfelelően az izraeli hadsereg válaszcsapást hajtott végre a Hezbollah Izrael területe elleni támadására reagálva" - áll a két vezető közös közleményében.



"Izrael nem fogja eltűrni a területe elleni támadásokat" - tették hozzá.



A légicsapást megelőzően a Hezbollah három drónt indított el Izrael felé, és ezek fel is robbantak izraeli területen. Legutóbb, amikor Izrael Dahíjában hajtott végre légicsapást, Irán indított rakétákat Izrael ellen.

A mostani támadás célpontja a Hezbollah egyik parancsnoki központja volt a Dahíja negyedben. Izrael korábban figyelmeztetett, hogy a bejrúti Dahíja elleni csapásokkal válaszol minden olyan támadásra, amely izraeli településeket ér.



Katonai források szerint a Libanonból indított drónok katonai területen robbantak fel, nem lakott településen. Az egyik drón azonban a libanoni határ közelében fekvő Slomi izraeli település lakóházainak közelében csapódott be. Sebesülést nem okozott.



Néhány órával a dróntámadás után az izraeli hadsereg felszólította tizenhat dél-libanoni falu lakóit, hogy hagyják el otthonaikat, és vonuljanak a Zahráni folyótól északra. Bejrút elleni támadásra ugyanakkor nem figyelmeztetett.



Libanoni jelentések szerint Izrael ezt követően Dél-Libanon több pontján is csapásokat hajtott végre, amelyekben egy ember életét vesztette.



A Hezbollah szombaton is drónokat indított az izraeli erők ellen Libanonban, illetve Izrael területe felé. Légiriadók voltak Metulában és Miszgáv Ámban. Egy, a határt átlépő drónt elfogtak, egy másik pedig olyan térségben csapódott be Dél-Libanonban, ahol izraeli erők tevékenykedtek, de sebesültek nem voltak.