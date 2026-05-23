Erőszak

Gigarazzia Kaliforniában: több mint 300 gyermekmolesztálással gyanúsított személyt fogtak el

Több tucat gyermeket mentettek meg a nagyszabású akció során, amelyben nyomozók tinédzser lányoknak adták ki magukat az interneten. 2026.05.23 08:20 ma.hu

Átfogó rendőrségi akció zajlott California déli részén, ahol több mint 300 feltételezett gyermekragadozót vettek őrizetbe az internetes gyermekbántalmazás és kizsákmányolás elleni fellépés részeként.



Az Los Angeles Police Department közlése szerint az „Operation Firewall” nevű művelet során összesen 341 embert tartóztattak le, miközben 40 kiskorút sikerült megmenteni a hatóságoknak.



A több hetes akcióban harminc különböző rendvédelmi szerv vett részt Los Angeles, Orange, San Bernardino, Santa Barbara és Ventura megyékben. A nyomozók közösségi oldalakon, chatfelületeken és online játékplatformokon végeztek titkos műveleteket.



A hatóságok szerint a nyomozók sok esetben 13 éves lányoknak adták ki magukat az interneten, ahol a gyanúsítottak megpróbálták felvenni velük a kapcsolatot, manipulálni őket, majd személyes találkozókat szervezni.



Az őrizetbe vett személyeket többek között gyermekpornográfia előállításával, birtoklásával és terjesztésével, gyermekekkel kapcsolatos szexuális bűncselekményekkel, valamint emberkereskedelemmel gyanúsítják.



Nathan Hawkman ügyész a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: minden egyes ügy „a szülők legrosszabb rémálma”. A hatóságok szerint a mostani razzia csak a probléma kis részét tárta fel.



A nyomozásban részt vevő Homeland Security Investigations egyik vezetője arról beszélt, hogy Dél-Kaliforniában „járványszerű méreteket” öltött az interneten keresztül történő gyermekek elleni szexuális visszaélés.



A hatóságok ismét figyelmeztették a szülőket arra, hogy kiemelten figyeljenek gyermekeik online tevékenységére, mivel az internetes platformokon egyre aktívabban jelennek meg olyan elkövetők, akik kiskorúakat próbálnak manipulálni és kihasználni.