Drónriadó bénította meg a brüsszeli repülőteret

Ideiglenesen lezárták a brüsszeli Zaventem repülőteret, miután kedd este egy drónt észleltek a légterében. A forgalom leállítása biztonsági okokból történt, és több járatot más városokba kellett átirányítani. 2025.11.04 22:07 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedd este rövid időre teljesen leállt a légiforgalom a brüsszeli Zaventem repülőtéren, miután egy ismeretlen eredetű drónt észleltek az objektum felett. A Belgium légiforgalmi irányításáért felelős skeyes közleménye szerint a repülőtér légtere este nyolc óra előtt nem sokkal vált veszélyessé, ezért azonnal elrendelték a be- és kifutó járatok felfüggesztését. A biztonsági protokollnak megfelelően minden érkező repülőt Liège-be irányítottak át, miközben a hatóságok megkezdték a helyzet kivizsgálását.



A reptér szóvivője a belga sajtónak nyilatkozva közölte, hogy a légteret a késő esti órákban már ismét megnyitották, és a járatok fokozatosan újraindultak. A forgalom rövid idejű leállása ellenére a brüsszeli légikikötő működése a következő napon már zavartalanul folytatódott, az eset azonban újra ráirányította a figyelmet az európai légtérbiztonság sebezhetőségére.



A történtek nem elszigetelt események: az elmúlt hónapokban több európai repülőtéren is hasonló incidensek okoztak fennakadásokat. Pénteken például a berlini Brandenburg repülőtéren kellett átmenetileg leállítani a forgalmat egy drón észlelése miatt. A hatóságok szerint az ilyen esetek nemcsak az utasforgalmat zavarják meg, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelentenek, mivel egy drón a repülőgépek megközelítési útvonalán akár súlyos balesetet is okozhat.



Külön aggodalomra ad okot, hogy Belgiumban nem ez volt az egyetlen drónnal kapcsolatos incidens az utóbbi hetekben. A védelmi tárca korábban arról számolt be, hogy az ország több katonai bázisa, köztük a Kleine Brogel légibázis ismeretlen drónok célpontjává vált. A gyanú szerint ezek az eszközök felderítő tevékenységet végeztek, katonai repülőgépeket és lőszerraktárakat figyelve. A belga védelmi minisztérium már vizsgálatot indított az ügyben, hogy kiderítse, kik állhatnak a behatolások mögött, és hogy a drónok milyen technológiát alkalmaztak a légvédelmi rendszerek kijátszására.



A brüsszeli repülőtér feletti drónészlelés egyelőre nem kapcsolható közvetlenül a katonai bázisok körüli esetekhez, ám a belgiumi hatóságok nem zárják ki, hogy az események között összefüggés lehet. A kormány a civil és katonai légterek fokozott ellenőrzését ígérte, valamint olyan technológiák bevezetését, amelyek képesek időben érzékelni és semlegesíteni a jogosulatlanul működő drónokat.



A drónok megjelenése új kihívás elé állítja a repülésbiztonságot: az eszközök elérhetősége és technikai fejlettsége gyorsan növekszik, miközben a légiközlekedési infrastruktúra védelme még sok helyen nem alkalmazkodott ehhez az új realitáshoz. A brüsszeli incidens ismét emlékeztet arra, hogy a modern technológia nemcsak lehetőséget, hanem kockázatot is hordoz – különösen akkor, ha a légtérben ember nélküli gépek is megjelennek.