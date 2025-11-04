Légiközlekedés

Bombariadó bénította meg a washingtoni légiforgalmat - órákig káosz az amerikai reptereken

Riasztás miatt teljesen leállították a felszállásokat és érkezéseket a washingtoni Reagan Nemzeti Repülőtéren. A fennakadás rövid idő alatt országos szintű késéseket és járateltérítéseket eredményezett az Egyesült Államokban, és kisebb mértékben Kanadában is. 2025.11.04

Szokatlanul feszült légiközlekedési helyzet alakult ki kedd délelőtt az Egyesült Államok fővárosában, miután bombafenyegetés miatt rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a Ronald Reagan Washington National Airport területén. A riasztás helyi idő szerint 11.30 körül lépett életbe, amikor egy Houstonból érkező járat fedélzetével kapcsolatban merült fel veszélyre utaló információ.



A földi kiszolgálás és a repülési műveletek azonnal leálltak, a kifutópályák környékét pillanatok alatt megtöltötték a rendőrségi, tűzoltósági és repülőtéri biztonsági járművek. A gyanúsnak ítélt repülőgépet a repülőtér keleti oldalára irányították át, hogy távol tartsák a forgalomtól és az utasforgalmi területektől. A fedélzeten lévő utasokat a hatóságok felügyelete mellett szállították le.



A helyzet több mint egy órán át tartotta teljes blokád alatt a repülőteret, miközben a kifutókra várakozó gépek nem kaptak engedélyt a felszállásra, a leszállni készülők pedig körözni kényszerültek Washington körül, vagy más repülőterekre térítették el őket. Az egyórás teljes leállást követően ugyan engedélyezték a műveletek újraindítását, de szigorított járatkezelés mellett, így további hosszabb késések alakultak ki. Egyes járatok esetében több mint két és fél órás csúszást jelentettek.



Az incidens hullámzó hatása hamar elérte az ország többi légikikötőjét is. A késve induló és érkező járatok miatt torlódások alakultak ki számos amerikai repülőtéren, és több útvonalon Kanadába tartó vagy onnan érkező gépek is érintettek voltak. A washingtoni repülőtér üzemeltetői jelezték, hogy az érkező járatok forgalmát várhatóan éjfélig korlátozzák, óránként legfeljebb 30 gép fogadásával.



A hatóságok tájékoztatása szerint az esetet több biztonsági szerv bevonásával vizsgálják. A fenyegetést a hírek szerint repülésirányítási rádióforgalomban hozták a pilóták tudomására, a felvétel részletei egyes amerikai hírcsatornákhoz is eljutottak. A légitársaságok arra kérik az utasokat, hogy minden esetben ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát, mivel a nap folyamán további fennakadások várhatók.



A történtek újra ráirányították a figyelmet a légiközlekedési infrastruktúra biztonságának és működőképességének fontosságára. Bár a fenyegetés részleteit és valódiságát továbbra is vizsgálják, az incidens ismételten megmutatta, milyen gyorsan bénulhat meg egy országos közlekedési hálózat egyetlen repülőtér átmeneti leállása miatt. Az utasok többsége türelemmel viselte a bizonytalanságot, de sokan szemtanúként osztották meg élményeiket az online térben, ahol a hangulatot az értetlenség és a feszültség keveréke jellemezte.

A repülőtér estére fokozatosan tér vissza a megszokott üzemre, de a szakértők szerint a légiforgalom teljes normalizálódása csak másnapra várható. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy kézzelfogható veszély állt-e fenn, ám a gyors reagálás és a kiterjedt biztonsági intézkedések jelzik: a bombafenyegetést komolyan vették, és mindent megtettek a fedélzeten tartózkodók és a repülőtér utasainak biztonságáért.