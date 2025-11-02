Erőszak

Rendőrség: nem terrorcselekmény az angliai vonaton elkövetett késeléses támadás

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor a támadó több utast megkéselt.



John Loveless, a vizsgálatot irányító brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján elmondta: a helyszínről tíz sebesültet szállítottak mentővel kórházba, egy további sebesült nem sokkal később maga jelentkezett orvosi ellátásra.



Jóllehet az első jelentések arról számoltak be, hogy kilenc sérült állapota életveszélyes, a rendőrtiszt ismertetése szerint a részletesebb orvosi kivizsgálások és a kezelések után négyet közülük már kiengedtek a kórházból.



Loveless elmondta ugyanakkor, hogy ketten továbbra is életveszélyes állapotban vannak.

Hozzátette: a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogtak egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárságú, nagy-britanniai születésű férfit, akiket két különböző rendőrőrsre szállítottak kihallgatásra.



A rendőrtiszt hangsúlyozta: az incidens kivizsgálásába kezdetben a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is bekapcsolódott, de az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt volna, a két férfit gyilkossági kísérlet gyanújával vették őrizetbe.



A brit közlekedési rendőrség vasárnap este ismertetett újabb tájékoztatása szerint azonban már csak a 32 éves gyanúsítottat tartják őrizetben, az ugyancsak őrizetbe vett 35 éves londoni illetőségű férfit minden további eljárás nélkül szabadon engedték.



A beszámoló megfogalmazása szerint az incidens helyszínére kivonuló rendőröket "jóhiszeműen úgy tájékoztatták", hogy ő is részese volt a támadásnak, de a vizsgálatok tisztázták őt a gyanú alól.



Az őrizetben maradt másik férfit - aki a támadás helyszínének közelében fekvő Peterborough városában lakik és ott szállt fel a vonatra - továbbra is gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.



Nagy-Britanniában legutóbb éppen egy hónapja történt hasonló súlyosságú incidens. Október 2-án, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.



Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.



Az északnyugat-angliai nagyvárosban elkövetett merényletet a Scotland Yard terrorcselekménynek minősítette.