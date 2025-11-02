Kultúra

Újabb gyanúsítottakat vádolnak a Louvre ékszerrablás ügyében

A 88 millió eurós lopás továbbra is sok kérdést vet fel a műkincsvilágban. 2025.11.02 10:21 ma.hu / RTL Klub Reggeli Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Párizs ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került, miután két újabb gyanúsítottat is vád alá helyeztek a múlt hónapban történt, rendkívüli merészséggel végrehajtott Louvre-rablás ügyében. A világ legismertebb múzeumától október 19-én nappal, a látogatók szeme láttára tulajdonítottak el 88 millió euró értékű királyi ékszereket, ami az elmúlt évtized egyik legnagyobb műkincslopásának számít.



A párizsi ügyészség szombati közleménye szerint a most vádat kapott két személy közül egy 37 éves férfit szervezett bűnszövetségben elkövetett lopással és bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsítanak, míg egy 38 éves nőt bűnsegédlettel vádolnak. Mindketten tagadják a vádakat, ugyanakkor az ügyészség döntése alapján őrizetben maradnak. Az érintettek három nappal korábban estek rendőrségi razzia áldozatául, amely során további három embert is letartóztattak, ám őket később bizonyíték hiányában szabadon engedték.

A mostani fejleményekkel együtt immár négy személy áll eljárás alatt a Louvre-rablás ügyében. Két férfi korábban részben beismerő vallomást tett a hatóságoknak, miután elfogták őket: egyiküket a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren tartóztatták le, amikor épp egy Algériába tartó repülőjáratra készült felszállni, a másikat pedig saját otthonában, aki nem először került szembe a törvénnyel.



Adrien Sorrentino, a nő ügyvédje újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy védence „megrendült” a vádak hallatán, és nem érti, miként kapcsolják a bűncselekményhez. Az ügyész, Laure Beccuau szerint ugyanakkor a nyomozás eddigi adatai azt mutatják, hogy legalább négy elkövető vett részt a rablásban, és nem zárható ki, hogy a háttérben egy megrendelő is állhatott.



A lopás körülményeiről mindeddig kevés részlet került nyilvánosságra. A tolvajok a Louvre biztonsági rendszereit kijátszva, villámgyorsan távoztak a zsákmánnyal, amelynek holléte azóta is ismeretlen. A szakértők szerint az eset nemcsak a francia kulturális örökség számára jelent komoly veszteséget, hanem újra ráirányítja a figyelmet a nagy múzeumok biztonsági kihívásaira is.



A Louvre – amely évente több mint tízmillió látogatót fogad – eddig szinte sérthetetlennek számított a műtárgylopások történetében. Az újabb fejlemények arra utalnak, hogy a bűnüldöző szervek közelebb kerülhettek a tettesek teljes körének azonosításához, de a rablás titkai még korántsem tárultak fel teljesen. Az eltűnt koronai ékszerek sorsa továbbra is a rejtély homályába vész, miközben a műkincsvilág feszült figyelemmel kíséri a nyomozás minden lépését.