Légibaleset
Szijjártó Péter: továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata
DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz.2025.10.30 14:45MTI
A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb hazaszállíthassák a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben meghalt magyar állampolgárok holttesteit - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a kormányülést követően, hogy továbbra is tart a kenyai légi katasztrófa körülményeinek vizsgálata.
"A kenyai polgári légiközlekedési hatóság végzi a vizsgálatot. Ígéretet tettek, hogy gyors lesz a vizsgálat, és amint annak eredménye lesz, azt közölni fogják velünk" - tájékoztatott.
Majd elmondta, hogy az illetékes magyar konzul már a katasztrófa helyszínén van, s felkereste a kórházat, ahova a holttesteket szállították.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy DNS-vizsgálatokra lesz szükség az azonosításhoz, és a magyar konzul a folyamat felgyorsítása érdekében felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel.
"Mindent megteszünk, hogy a holttesteket minél előbb haza lehessen szállítani, hogy a hozzátartozók a temetésről minél előbb intézkedni tudjanak" - tudatta.
"Amint a baleset körülményeivel kapcsolatban újabb információkkal rendelkezünk, azt természetesen a hozzátartozókkal közölni fogjuk" - tette hozzá.
