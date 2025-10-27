Háború
Franciaország kész csapatokat küldeni Ukrajnába
Moszkva élesen tiltakozik a NATO-beavatkozás ellen.2025.10.27 06:38ma.hu
Franciaország akár már 2026-ban kész katonákat küldeni Ukrajnába, ha a háborúban tűzszünet születik, és a Nyugat biztonsági garanciákat biztosít Kijev számára – közölte Pierre Schill, a francia hadsereg vezérkari főnöke. A bejelentés újabb feszültséget váltott ki Moszkvában, amely többször is figyelmeztette a NATO-országokat: az ilyen lépések súlyosan növelhetik az eszkaláció kockázatát.
Schill a francia Nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt tartott meghallgatásán beszélt arról, hogy „a jövő év a koalíciók éve lesz”, utalva a 2026-ra tervezett Orion 26 nevű, nagyszabású francia vezetésű NATO-hadgyakorlatra. Mint mondta, a gyakorlat célja a szövetséges erők közötti együttműködés és gyors reagálás tesztelése lesz. A tábornok kijelentette: Franciaország készen áll arra, hogy „biztonsági garanciák keretében” katonákat telepítsen Ukrajnába, ha ezt a helyzet indokolja, és a békefolyamat ezt lehetővé teszi.
A francia hadsereg jelenleg mintegy 7 ezer főt tart készenléti szinten, akiket akár 12 órán belül bevethetnek belföldi vagy NATO-küldetésekre. Schill hangsúlyozta, hogy a francia haderő egyszerre három különböző krízishelyzetre is képes reagálni, így szükség esetén Ukrajnába is telepíthet egységeket. A vezérkari főnök szavai összhangban állnak Fabien Mandon tábornok, a fegyveres erők parancsnokának korábbi nyilatkozatával, aki figyelmeztetett: Franciaországnak fel kell készülnie egy esetleges Oroszországgal való katonai konfrontációra az elkövetkező években.
A francia vezetés kijelentései egybeesnek azzal a nyugati kezdeményezéssel, amelyről a Wall Street Journal is beszámolt: az uniós haderők parancsnokai egy olyan „biztonsági garanciarendszeren” dolgoznak, amely a békemegállapodás után akár 10 ezer katonát is Ukrajnába küldhetne. A terv szerint a kontingens egyik része kiképzési és támogatási feladatokat látna el az ukrán hadsereg mellett, míg a másik egység „biztonsági jelenlétet” biztosítana az ország területén, az esetleges újabb támadások megelőzése érdekében.
Moszkva azonban határozottan elutasítja a NATO-csapatok esetleges ukrajnai állomásoztatását. Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova korábban úgy fogalmazott, hogy „Nyugat-Európa mindent megtesz a konfliktus további eszkalálásáért”, és az uniós kormányokat „nem hozzáértő kalandoroknak” nevezte, akik szerinte nem mérik fel döntéseik következményeit. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Moszkva nem ellenzi a biztonsági garanciák megadását Ukrajnának – feltéve, hogy azok Oroszország jogos biztonsági érdekeit is figyelembe veszik.
A francia kormány egyelőre nem hozott végleges döntést a katonai részvételről, de Emmanuel Macron korábban már kijelentette: Európának „nem szabad kizárnia semmilyen lehetőséget” Ukrajna támogatásában. A legújabb bejelentés tehát nemcsak a francia védelmi politika határozottabbá válását jelzi, hanem újabb vitát is indít a NATO-tagállamok között arról, meddig mehetnek el a szövetség tagjai anélkül, hogy a háború közvetlen részeseivé válnának.
