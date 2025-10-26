USA
Névtelen adományozó 130 millió dollárral segíti az amerikai katonák fizetését
A Pentagon 130 millió dolláros névtelen adományt fogadott el a katonák fizetésének részleges fedezésére a kormányzati leállás idején.2025.10.26 20:55ma.hu
Egy ismeretlen, tehetős adományozó 130 millió dollárt ajánlott fel az amerikai Védelmi Minisztériumnak, hogy segítsen fedezni a katonák bérét a kormányzati leállás közepette – erősítette meg a Pentagon. A döntés rendkívül szokatlan, hiszen a hadsereg történetében ritkán fordul elő, hogy magánforrásból próbálják pótolni a szövetségi költségvetés hiányát.
Az adományt Donald Trump elnök jelentette be csütörtökön, aki szerint egy „hazafias barátja” ajánlotta fel a pénzt, hogy ezzel is támogassa az ország katonáit a politikai patthelyzet idején. A kormányzati leállás miatt több minisztérium és hivatal működése akadozik, és fennállt a veszélye annak, hogy a katonák nem kapják meg időben fizetésüket. A Pentagon a héten már átcsoportosított néhány kutatási alapot, hogy a hónap közepi bérkifizetések ne maradjanak el, ám a következő, október végi fizetések fedezete továbbra is bizonytalan.
Sean Parnell, a Védelmi Minisztérium szóvivője pénteken közölte, hogy a tárca „általános ajándékelfogadási hatáskörében” fogadta el a felajánlást. A Pentagon azonban nem árulta el, hogy az adományozó amerikai állampolgár vagy külföldi, és további részleteket sem hozott nyilvánosságra. „Az adomány feltétele az volt, hogy azt a katonák fizetésének és juttatásainak fedezésére fordítsák. Hálásak vagyunk ezért a segítségért, különösen azután, hogy a demokraták úgy döntöttek, visszatartják a katonák bérét” – tette hozzá Parnell.
A Fehér Ház szerint a hadsereg fizetéseinek fedezése október első felében körülbelül 6,5 milliárd dollárt igényel. Todd Harrison, az American Enterprise Institute védelmi költségvetési szakértője szerint a 130 millió dolláros adomány legfeljebb „egy nap bérkifizetésének harmadát” fedezheti, tehát a pénzügyi hatása korlátozott. Harrison emlékeztetett arra is, hogy a hadseregnek elvileg van lehetősége nyilvános adományok fogadására, de ezek rendszerint meghatározott célokra – például sportlétesítmények építésére – szolgálnak, és a Kongresszus előzetes jóváhagyását igénylik.
A Pentagon eljárásrendje szerint minden 10 ezer dollárnál nagyobb adományt etikai bizottságnak kell megvizsgálnia, hogy kizárják az esetleges érdekütközést. Külföldi adományozó esetében a vizsgálat még szigorúbb. Egyelőre nem tudni, hogy ebben az esetben megtörtént-e ez az ellenőrzés, és hogyan kerül majd a pénz a szövetségi kincstárba.
A katonák fizetése körüli vita hetek óta politikai feszültség forrása Washingtonban. A republikánus többségű képviselőház eddig nem tért vissza rendkívüli ülésre, hogy megszavazzon egy olyan törvényt, amely a leállás ideje alatt is garantálná a katonák bérét, noha a javaslat kétpárti támogatást élvez. A republikánusok ezzel próbálják rákényszeríteni a szenátusi demokratákat, hogy támogassák a rövid távú finanszírozási csomagot, amely véget vetne a költségvetési válságnak.
A szenátus csütörtökön próbálkozott egy olyan törvény elfogadásával, amely a katonákon kívül más, nem szabadságolt kormányzati dolgozók fizetését is biztosítaná, ám a demokraták többsége elutasította a javaslatot, mivel az nem terjedt volna ki az ideiglenesen elbocsátott alkalmazottakra. A Kongresszus várhatóan a jövő héten újabb, katonai bérkifizetéseket érintő javaslatokat tárgyal.
A katonák következő fizetési napja október 30-ra esik – ám egyelőre kérdéses, hogy az adomány és az átcsoportosított források elegendőek lesznek-e addig, vagy a kormányzati leállás tovább mélyíti az Egyesült Államok katonai finanszírozási válságát.
