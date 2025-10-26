Külföld
Catherine Connolly győzött az ír elnökválasztáson
Connolly a 2011 óta hivatalban lévő Michael D. Higgins leköszönő elnököt váltja a jórészt ceremoniális tisztségben.2025.10.26 16:07MTI
Catherine Connolly független képviselő győzött a szombaton tartott ír elnökválasztáson a voksok 63,4 százalékával.
A 68 éves Connollyt baloldali pártok, köztük a Sinn Féin, a szociáldemokraták és a Munkáspárt támogatta, míg kihívóját, Heather Humphreys-t a jobbközép Fine Gael. A harmadik jelölt, Jim Gavin, a konzervatív Fianna Fáil jelöltje három hete kilépett a versenyből.
Connolly a dublini várban tartott beszédében kijelentette, hogy támogatni fogja a sokszínűséget, a béke szószólója lesz, és hogy Írország semlegességi politikájára kíván építeni.
Humphreys, aki a voksok 29,5 százalékát szerezte meg, még a szavazatok összesítése előtt elismerte vereségét.
"Catherine lesz mindannyiunk elnöke, így az én elnököm is, és szeretném számára a legjobbakat kívánni" - mondta Humphreys újságíróknak nyilatkozva.
Az ügyvédből lett politikus Connolly 2016 óta képviselőként dolgozik, nyíltan bírálta Izraelt a Gázai övezeti háború miatt. Figyelmeztetett az Európai Unió növekvő "militarizálódására" is Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja nyomán.
Connolly a 2011 óta hivatalban lévő Michael D. Higgins leköszönő elnököt váltja a jórészt ceremoniális tisztségben.
Micheál Martin miniszterelnök már gratulált Connolly győzelméhez.
Az ország választási bizottsága ugyanakkor jelezte, hogy "a rendesnél jelentősen több" érvénytelen szavazat volt, s ezzel kapcsolatban a testület megjegyezte, hogy "egyértelműen szükség lesz mélyebb és további elmélkedésre" a választók elégedetlenségével kapcsolatban.
