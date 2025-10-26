Külföld

Catherine Connolly győzött az ír elnökválasztáson

Connolly a 2011 óta hivatalban lévő Michael D. Higgins leköszönő elnököt váltja a jórészt ceremoniális tisztségben.

2025.10.26 16:07MTI
Catherine Connolly független képviselő győzött a szombaton tartott ír elnökválasztáson a voksok 63,4 százalékával.

A 68 éves Connollyt baloldali pártok, köztük a Sinn Féin, a szociáldemokraták és a Munkáspárt támogatta, míg kihívóját, Heather Humphreys-t a jobbközép Fine Gael. A harmadik jelölt, Jim Gavin, a konzervatív Fianna Fáil jelöltje három hete kilépett a versenyből.

Connolly a dublini várban tartott beszédében kijelentette, hogy támogatni fogja a sokszínűséget, a béke szószólója lesz, és hogy Írország semlegességi politikájára kíván építeni.

Humphreys, aki a voksok 29,5 százalékát szerezte meg, még a szavazatok összesítése előtt elismerte vereségét.

"Catherine lesz mindannyiunk elnöke, így az én elnököm is, és szeretném számára a legjobbakat kívánni" - mondta Humphreys újságíróknak nyilatkozva.

Az ügyvédből lett politikus Connolly 2016 óta képviselőként dolgozik, nyíltan bírálta Izraelt a Gázai övezeti háború miatt. Figyelmeztetett az Európai Unió növekvő "militarizálódására" is Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja nyomán.

Micheál Martin miniszterelnök már gratulált Connolly győzelméhez.

Az ország választási bizottsága ugyanakkor jelezte, hogy "a rendesnél jelentősen több" érvénytelen szavazat volt, s ezzel kapcsolatban a testület megjegyezte, hogy "egyértelműen szükség lesz mélyebb és további elmélkedésre" a választók elégedetlenségével kapcsolatban.

