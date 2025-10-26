Gyász

Elhunyt a thaiföldi anyakirályné, a miniszterelnök lerövidíti malajziai látogatását

Kilencvenhárom éves korában elhunyt a thaiföldi anyakirályné - közölte a thai királyi család irodája. A haláleset miatt a kormányfő nem vesz részt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) Kuala Lumpur-i csúcstalálkozóján.



Anutin Csarnvirakul újságíróknak azt mondta, bár a csúcson nem lesz jelen, elutazik Malajziába azért, hogy aláírja a hazája és Kambodzsa közötti tűzszüneti megállapodást, ám utána azonnal visszautazik Thaiföldre.



Szirikit 1950-től 2016-ig látta el királynéi teendőit az ország történetében leghosszabb ideig uralkodó IX. Ráma király oldalán, akinek halála utána fia, X. Ráma lépett trónra.

Az anyakirályné 2012-ben, egy stroke után vonult vissza a nyilvánosságtól, 2019-től kezdve pedig egyre gyakrabban állt kórházi kezelés alatt.



A hivatalos közlemény szerint Szirikit szervezetében vérmérgezés alakult ki, és péntek este hunyt el a bangkoki Csulalongkorn kórházban, amelynek épülete előtt szombaton sok gyászoló híve gyűlt össze.



A királyi család az ilyenkor szokásos hagyományok szerint egy éven át gyászol, a középületeken pedig egy hónapon át lesznek a lobogok félárbócon. A kormány emellett a magánszektor szereplőit, például a fesztiválszervezőket arra kérte, programjaik során vegyék figyelembe a gyászidőszakot.



A néhai anyakirályné férjével gyakran tett hivatalos külföldi utazásokat. A pár emellett kisebb thaiföldi településeket is felkeresett, ahol számos fejlesztési programot indított.

Szikirit 1956-ban egy rövid időre régensi feladatokat is ellátott, amíg a király két hétre egy buddhista templomba vonult vissza.



Születésnapja, augusztus 12-e 1976-ban hivatalosan is az anyák ünnepe lett Thaiföldön.



Jóllehet a királyi család tagjai rendszerint távol maradnak a politikától, 1988-ban elmondott születésnapi beszédében a királyné az akkori miniszterelnök, Csuan Likpai támogatására kérte az embereket, később pedig kiállt a monarchista PAD párt mellett.