Állati

Medvetámadás Brassó megyében - sérülésekkel, de megmenekült a turista

Súlyosan megsérült egy turista, akire szombat reggel medve támadt a Cenk és a Keresztényhavas közötti hegyi ösvényen Brassó megyében. A férfinak sikerült elmenekülnie a támadás elől, és segítséget kérnie - jelenleg kórházban ápolják.

2025.10.25 18:26ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Szombat reggel súlyos incidens történt Brassó megye egyik népszerű kirándulóhelyén: egy túrázót medve támadott meg a Cenk és a Keresztényhavas közötti erdei ösvényen. A támadás váratlanul érte a férfit, aki bár megsérült, életben maradt, és végül sikerült elmenekülnie a nagyvad elől.

A helyi sajtó beszámolói szerint a turista leereszkedett egy forráshoz, ahol egy járókelő talált rá. Ő hívta a 112-es segélyhívót, és értesítette a mentőket. A kiérkező egységek a sérültet arc- és végtagsérülésekkel szállították kórházba. A hatóságok szerint állapota stabil, de megfigyelés alatt tartják.

A brassói városháza közleménye szerint az eset után azonnal reagálócsoportot állítottak fel, amelynek feladata a támadó medve felkutatása és a környék biztonságának helyreállítása. A hatóságok arra kérik a kirándulókat, hogy egyelőre kerüljék a térséget, és fokozott figyelemmel közlekedjenek az erdei útvonalakon.

Az utóbbi hónapokban több medveészlelésről és kisebb incidensről is érkeztek jelentések a környékről, ami tovább erősíti a helyiek és turisták aggodalmát. A szakértők szerint a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi településeket, részben az élőhelyek szűkülése és az élelemhiány miatt.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.