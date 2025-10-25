Állati
Medvetámadás Brassó megyében - sérülésekkel, de életben menekült meg egy turista
Súlyosan megsérült egy turista, akire szombat reggel medve támadt a Cenk és a Keresztényhavas közötti hegyi ösvényen Brassó megyében. A férfinak sikerült elmenekülnie a támadás elől, és segítséget kérnie - jelenleg kórházban ápolják.2025.10.25 18:26ma.hu
Szombat reggel súlyos incidens történt Brassó megye egyik népszerű kirándulóhelyén: egy túrázót medve támadott meg a Cenk és a Keresztényhavas közötti erdei ösvényen. A támadás váratlanul érte a férfit, aki bár megsérült, életben maradt, és végül sikerült elmenekülnie a nagyvad elől.
A helyi sajtó beszámolói szerint a turista leereszkedett egy forráshoz, ahol egy járókelő talált rá. Ő hívta a 112-es segélyhívót, és értesítette a mentőket. A kiérkező egységek a sérültet arc- és végtagsérülésekkel szállították kórházba. A hatóságok szerint állapota stabil, de megfigyelés alatt tartják.
A brassói városháza közleménye szerint az eset után azonnal reagálócsoportot állítottak fel, amelynek feladata a támadó medve felkutatása és a környék biztonságának helyreállítása. A hatóságok arra kérik a kirándulókat, hogy egyelőre kerüljék a térséget, és fokozott figyelemmel közlekedjenek az erdei útvonalakon.
Az utóbbi hónapokban több medveészlelésről és kisebb incidensről is érkeztek jelentések a környékről, ami tovább erősíti a helyiek és turisták aggodalmát. A szakértők szerint a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi településeket, részben az élőhelyek szűkülése és az élelemhiány miatt.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:26 Medvetámadás Brassó megyében - sérülésekkel, de életben menekült meg egy turista
- 16:12 Krokodiloktól hemzsegő folyón lesznek az ausztrál olimpia evezősversenyei
- 14:11 Amerikai légicsapás a Karib-tengeren - videó
- 12:07 Négyen meghaltak, amikor egy férfi felrobbantotta magát az ukrán határon
- 10:03 Moszkva visszautasítja Litvánia légterének megsértésére vonatkozó vádakat
- 8:55 Véletlenül szabadon engedték a britek azt az elítélt bevándorlót, aki megerőszakolt egy kislányt
- 6:34 Rövidpályás úszó-vk - Kós 50 méter háton is triplázott
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06