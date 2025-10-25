Állati

Medvetámadás Brassó megyében - sérülésekkel, de életben menekült meg egy turista

Súlyosan megsérült egy turista, akire szombat reggel medve támadt a Cenk és a Keresztényhavas közötti hegyi ösvényen Brassó megyében. A férfinak sikerült elmenekülnie a támadás elől, és segítséget kérnie - jelenleg kórházban ápolják. 2025.10.25 18:26 ma.hu

Szombat reggel súlyos incidens történt Brassó megye egyik népszerű kirándulóhelyén: egy túrázót medve támadott meg a Cenk és a Keresztényhavas közötti erdei ösvényen. A támadás váratlanul érte a férfit, aki bár megsérült, életben maradt, és végül sikerült elmenekülnie a nagyvad elől.



A helyi sajtó beszámolói szerint a turista leereszkedett egy forráshoz, ahol egy járókelő talált rá. Ő hívta a 112-es segélyhívót, és értesítette a mentőket. A kiérkező egységek a sérültet arc- és végtagsérülésekkel szállították kórházba. A hatóságok szerint állapota stabil, de megfigyelés alatt tartják.



A brassói városháza közleménye szerint az eset után azonnal reagálócsoportot állítottak fel, amelynek feladata a támadó medve felkutatása és a környék biztonságának helyreállítása. A hatóságok arra kérik a kirándulókat, hogy egyelőre kerüljék a térséget, és fokozott figyelemmel közlekedjenek az erdei útvonalakon.



Az utóbbi hónapokban több medveészlelésről és kisebb incidensről is érkeztek jelentések a környékről, ami tovább erősíti a helyiek és turisták aggodalmát. A szakértők szerint a medvék egyre gyakrabban közelítik meg az emberi településeket, részben az élőhelyek szűkülése és az élelemhiány miatt.