Négyen meghaltak, amikor egy férfi felrobbantotta magát az ukrán határon

Tragikus incidens történt az ukrán-belorusz határ közelében, amikor egy férfi felrobbantotta magát az iratellenőrzés során. A detonáció négy ember életét oltotta ki, köztük egy határőrét, és tízen megsérültek. 2025.10.25 12:07 ma.hu

Súlyos robbanás rázta meg az ukrajnai Zsitomir régióban fekvő Ovrucs vasútállomását, miután egy férfi az ellenőrzés közben felrobbantotta magát. A helyi hatóságok közlése szerint a 23 éves harkivi származású férfi a Belaruszba tartó vonaton próbált átszökni a határon, amikor a dokumentumai vizsgálatakor elővett egy robbanószerkezetet. A detonációban három nő – köztük egy határőr – életét vesztette, a férfi pedig a robbanás után, az ellátás közben, a mentőautóban halt bele sérüléseibe.



A rendőrség tájékoztatása szerint további tíz ember sérült meg a robbanásban, közülük többen súlyos állapotban vannak. A vizsgálatok alapján a támadó korábban már megpróbált illegálisan átlépni az ukrán államhatárt az ország nyugati részén, ezért valószínű, hogy most újabb menekülési kísérletet tett. Az ukrán hatóságok szerint a férfi magánál tartotta a robbanószerkezetet, és azt akkor hozta működésbe, amikor úgy érezte, hogy elfogják.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 2022-ben, a háború eszkalációját követően rendkívüli állapotot hirdetett, amely megtiltotta a 18 és 60 év közötti férfiaknak, hogy elhagyják az országot. Bár a szabályokon azóta némileg enyhítettek – például az egyetemisták és a 22 év alatti férfiak számára –, a határon továbbra is rendszeresek az illegális átkelési kísérletek.



A brit The Telegraph augusztusi jelentése szerint a háború kezdete óta mintegy 650 ezer hadköteles korú férfi menekült el Ukrajnából. A toborzások egyre nagyobb feszültséget keltenek az országban: az elmúlt hónapokban számos videó került fel a közösségi médiába, amelyeken katonai toborzók erőszakosan próbálnak besorozni férfiakat az utcán, ami komoly társadalmi felháborodást váltott ki.



A hatóságok megerősítették, hogy az esetet terrorcselekményként kezelik, és vizsgálják, hogyan juthatott a férfi robbanószerkezethez. A Zsitomir régióban történt tragédia tovább növelte a feszültséget az ukrán hatóságok és a civil lakosság között, miközben az ország továbbra is küzd a mozgósítás, a gazdasági nehézségek és a háborús fáradtság kihívásaival.