Moszkva visszautasítja Litvánia légterének megsértésére vonatkozó vádakat

2025.10.25 10:03 ma.hu

Oroszország határozottan tagadja, hogy katonai repülőgépei megsértették volna Litvánia légterét. A moszkvai védelmi minisztérium közleménye szerint a gépek csupán tervezett kiképzési repüléseket hajtottak végre Kalinyingrád térségében, és „nem tértek el útvonaluktól, valamint nem lépték át egyetlen más állam határát sem.” A litván hatóságok ezzel szemben azt állítják, hogy két orosz katonai repülőgép, egy Szu–30-as vadászgép és egy Il–78-as szállítógép 700 méterre behatolt az ország légterébe, ami a balti állam szerint a nemzetközi jog súlyos megsértése.



A Vilnius által közölt információk szerint a NATO balti légtérrendészeti missziója keretében Litvániában állomásozó spanyol Eurofighter vadászgépeket azonnal riasztották, hogy azonosítsák az orosz repülőket. Gitanas Nausėda litván elnök az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében „kirívó jogsértésnek és felelőtlen provokációnak” nevezte az esetet, hozzátéve, hogy Litvánia „nem hagyhatja válasz nélkül” az ilyen akciókat.



A moszkvai védelmi tárca azonban gyorsan reagált, és határozottan visszautasította a vádakat. Közlésük szerint a szóban forgó repülések előre bejelentett és rutinszerű kiképzési manőverek voltak Kalinyingrád régió légterében, amely Oroszország exklávéja a Balti-tenger partján. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az „objektív ellenőrzési adatok” is alátámasztják: a repülőgépek nem hagyták el az orosz légtér határait.

A diplomáciai feszültség egyre nő a térségben, mivel az elmúlt hetekben több NATO- és uniós tagállam is hasonló bejelentéseket tett orosz légtérsértésekről. Moszkva minden esetben tagadta a vádakat, és azt állította, hogy a nyugati országok nem tudtak hiteles bizonyítékot bemutatni. Az orosz külügyminisztérium korábban úgy fogalmazott: ezek az incidensek „mesterségesen felnagyított történetek”, amelyek célja, hogy fokozzák a katonai feszültséget és indokolják a NATO védelmi kiadásainak növelését.



A helyzetet tovább élezte, hogy az Európai Parlament a hónap elején egy nem kötelező érvényű határozatban felszólította az uniós tagállamokat: lőjék le azokat az orosz repülőgépeket, amelyek megsértik a légterüket. Ezzel párhuzamosan NATO-tisztségviselők is arról tárgyaltak, hogy enyhítsék a fegyverhasználati szabályokat és felkészüljenek egy esetleges katonai konfrontációra Oroszországgal.



Moszkva erre válaszul arra figyelmeztetett, hogy bármilyen támadás az orosz légierő gépei ellen „háborús cselekménynek” minősülne, és „határozott választ” váltana ki. Az orosz kormányzati nyilatkozatok szerint a nyugati retorika célja nem más, mint „oroszellenes hisztériát” kelteni Európában, és aláásni a diplomáciai kapcsolatok normalizálásának lehetőségét.



Míg Litvánia a szövetség védelmi garanciáira támaszkodva határozott választ sürget, Oroszország azzal érvel, hogy a vádak alaptalanok, és csupán a Nyugat próbálja „politikai tőkeként” felhasználni őket. A következő napokban várhatóan mindkét fél diplomáciai csatornákon keresztül folytatja az egyeztetéseket, de a kölcsönös bizalmatlanság miatt a feszültség enyhülése egyelőre nem látszik valószínűnek.