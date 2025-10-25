Erőszak

Véletlenül szabadon engedték a britek azt az elítélt bevándorlót, aki megerőszakolt egy kislányt

Az Egyesült Királyságban újabb közfelháborodást váltott ki, hogy tévedésből szabadon engedtek egy bevándorlót, akinek szexuális bűncselekményei korábban országos zavargásokat idéztek elő. A 41 éves Hadush Kebatu, aki egy 14 éves lányt és egy nőt is szexuálisan bántalmazott, mindössze egy hónappal ezelőtt kapott 12 hónapos börtönbüntetést. Most azonban egy adminisztratív hiba miatt kiszabadult, és egy róla készült videó pénteken került fel az internetre, amelyen szabadon sétál egy forgalmas utcán Chelmsford városában.

We believe this to be Hadush Ketabu, who is currently on the run.



Ketabu is a convicted sex offender and former resident of an Epping migrant hotel.

He has accidentally been released from prison - he was supposed to be sent to an Immigration Detention Centre.



A brit hatóságok azonnal reagáltak: Keir Starmer miniszterelnök a közösségi médiában „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte az esetet, és bejelentette, hogy a rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit. A hibáért felelős börtöntisztet azonnal eltiltották a rabok szabadon bocsátásával kapcsolatos feladatoktól, miközben vizsgálat indult annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a súlyos mulasztás.



Hadush Kebatu ügye már korábban is komoly társadalmi feszültséget váltott ki az Egyesült Királyságban. A férfi támadásai az essexi Epping városában történtek, nem messze egy menedékkérőket elszállásoló hoteltől. A bűncselekmények után tüntetések és zavargások törtek ki, amelyek országos méretűvé duzzadtak, és ismét a bevándorlási politika került a közéleti viták középpontjába. Most, hogy a férfi ismét szabadlábon van, a helyi lakosok újra az utcára vonultak, sokan a migránsszálló előtt követelik a menedékkérők deportálását.



A brit kormány adatai szerint az elmúlt héten közel 600 bevándorló érkezett kis hajókon keresztül az országba, ami tovább növeli a közvélemény aggodalmát a bevándorlási rendszer működésével kapcsolatban. Az eset rámutat a brit börtön- és igazságügyi rendszer hiányosságaira is, miközben a társadalmi feszültségek egyre nőnek.



A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem az Ír Köztársaságban is egyre nő az elégedetlenség a migrációs helyzet miatt. A szomszédos országot a héten szintén zavargások rázták meg, miután egy tízéves kislányt állítólag egy menedékkérő bántalmazott egy dublini migránshotel közelében.



A brit kormány most azon dolgozik, hogy mielőbb kézre kerítse a szabadon engedett elítéltet, és helyreállítsa a közbiztonságba vetett bizalmat. A hatóságok közben belső vizsgálatot folytatnak, hogy kiderüljön, miként történhetett meg egy ilyen súlyos hiba egy nagy biztonságú börtönben. A közvélemény azonban már most követeli a felelősségre vonást – és egyértelmű, hogy az eset hosszú távon is nyomot hagy az Egyesült Királyság közbiztonsági és bevándorláspolitikai vitáiban.