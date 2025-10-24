Konfliktus

Orosz vadászgép sértette meg Litvánia légterét, miközben Brüsszel a védelemről tárgyalt

A balti országok hosszú ideje sürgetik a NATO és az Európai Unió összehangoltabb válaszát az orosz katonai provokációkra, különösen azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. 2025.10.24 ma.hu

Egy orosz vadászrepülőgép és egy légi utántöltő repülő rövid időre megsértette Litvánia légterét csütörtök este a Kalinyingrádi területről – közölte a litván fegyveres erők parancsnoksága. Az incidens éppen akkor történt, amikor Brüsszelben az Európai Tanács vezetői a közösség védelmi képességeinek megerősítéséről tanácskoztak, újabb figyelmeztetést adva a keleti határ mentén élő tagállamok biztonsági kockázataira.



Gitanas Nausėda litván elnök súlyos diplomáciai üzenetként értékelte az eseményt, amelyet „a nemzetközi jog és Litvánia területi szuverenitásának durva megsértésének” nevezett. „Reagálnunk kell erre” – írta az X közösségi oldalon Brüsszelből, ahol éppen az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozóján vesz részt. Az elnök szerint az eset jól mutatja, mennyire időszerű a légvédelmi képességek fejlesztése, és alátámasztja az Európai Tanácsban zajló védelmi viták fontosságát.



A litván hadsereg jelentése szerint az orosz géppár – feltehetően légi utántöltési gyakorlatot végzett – mintegy 700 méterre hatolt be Litvánia légterébe a délnyugati Kybartai városa közelében, és körülbelül 18 másodpercet töltött ott, mielőtt visszafordult volna. A NATO balti légtérrendészeti missziójának részeként szolgálatot teljesítő spanyol légierő azonnal két vadászgépet indított a megsértésre válaszul, amelyek később a térség légterében járőrözve biztosították a helyzet stabilitását.

Inga Ruginienė litván miniszterelnök közösségi bejegyzésében megerősítette, hogy „a helyzet teljes mértékben ellenőrzés alatt van”, és az ország védelmi erői megfelelően reagáltak az eseményre. Hozzátette: „Ez az incidens ismét bebizonyítja, hogy Oroszország terrorista államként viselkedik, figyelmen kívül hagyva a nemzetközi jogot és szomszédai biztonságát. Szövetségeseinkkel együtt meg fogjuk védeni országunk minden egyes négyzetméterét.”



Litvánia az utóbbi hónapokban egyre gyakrabban számolt be orosz eredetű légsértésekről – a vadászgépektől kezdve a drónokon át egészen a felderítő ballonokig. A balti államok, különösen Litvánia, Észtország és Lettország, a NATO leginkább sebezhető tagjai közé tartoznak, mivel közvetlenül határosak az orosz exklávéval, Kalinyingráddal, valamint Fehéroroszországgal, ahol Moszkva jelentős katonai jelenlétet tart fenn.



A mostani incidens időzítése különösen érzékeny, mivel Brüsszelben éppen arról tárgyaltak az uniós vezetők, hogyan lehetne megerősíteni Európa védelmi iparát, és hogyan növelhetnék a tagállamok a katonai együttműködést. Nausėda elnök szerint a Litvánia elleni légtérsértés egyértelmű jelzés: „Nem maradhatunk tétlenek. A döntéseinknek a légvédelem megerősítését kell szolgálniuk.”



A balti országok hosszú ideje sürgetik a NATO és az Európai Unió összehangoltabb válaszát az orosz katonai provokációkra, különösen azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. A mostani légtérsértés újabb figyelmeztetésként szolgál arra, hogy a Kreml továbbra is kész kockáztatni a konfrontációt a szövetség keleti határain – még akkor is, ha ezek az akciók csak néhány másodpercig tartanak.



Litvánia számára a biztonságpolitikai üzenet világos: a NATO-jelenlét nélkül az ország védelme nem lenne fenntartható, miközben Oroszország láthatóan arra törekszik, hogy állandó feszültségben tartsa a térséget. A brüsszeli csúcson születő döntések ezért nemcsak diplomáciai, hanem stratégiai jelentőségűek lehetnek az egész kontinens számára.