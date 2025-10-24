Koronavírus

Boris Johnson: a gyerekek nagyon nagy árat fizettek a társadalom többi tagjának megóvásáért

A járvány kezdeti szakaszában még nem lehetett tudni, hogy az új típusú koronavírus által okozott megbetegedések milyen hatást gyakorolnak a gyerekekre. 2025.10.24 09:09 MTI

A gyerekek nagyon nagy árat fizettek a koronavírusjárvány idején a társadalom többi tagjának megóvásáért, mivel az iskolabezárások és az egyéb korlátozó intézkedések hatásai az akkori legrosszabb várakozásokat igazolták - mondta Boris Johnson volt brit miniszterelnök a járvány előzményeinek, következményeinek és kormányzati kezelési módjának feltárását célzó brit vizsgálat keddi munkanapján.



A 2023 nyarán kezdődött vizsgálat, amelyet Heather Hallett, az angol fellebbviteli bíróság nyugalmazott bírája vezet, várhatóan 2026-ig tart, és több különálló részből - hivatalos elnevezéssel modulból - áll.



A jelenleg folyó nyolcadik vizsgálati modul estébe nyúló keddi meghallgatásán Boris Johnson - aki a koronavírusjárvány kezdetének és elhatalmasodásának idején volt Nagy-Britannia konzervatív párti miniszterelnöke - úgy fogalmazott: annak idején nagyon remélte, hogy el lehet kerülni az iskolák bezárását, mert "lidércnyomásos elképzelésnek" tartotta a jelenléti oktatás felfüggesztését.



Johnson hangsúlyozta: a járvány kezdeti szakaszában még nem lehetett tudni, hogy az új típusú koronavírus által okozott megbetegedések milyen hatást gyakorolnak a gyerekekre. "Nem tudtunk sokat még arról sem, hogy milyen a vírus terjedési képessége, mindenféle olyan dologgal szembesültünk, amelyek egyszerűen ismeretlenek voltak, és így nehezen lehetett tervezni, miközben az események nagyon gyorsan haladtak" - mondta a volt brit miniszterelnök.



Johnson kijelentette: az iskolák bezárását szerette volna a járvány megfékezésére alkalmazott intézkedések közül a legutoljára hagyni, mivel úgy gondolta, hogy ennek rettenetes következményei lennének a fiatalokra.

Arra a kérdésre, hogy utólag visszagondolva az iskolák bezárásának az általa vártnál is rosszabb következményei lettek-e, a volt brit kormányfő úgy válaszolt: az intézkedés hatásai az ő akkori legrosszabb várakozásait igazolták.



Johnson szerint ugyanakkor abban az időszakban az iskolák bezárása tűnt az egyetlen lehetőségnek, mert az volt a kockázat, hogy ha a gyerekekről az idősebb felnőttekre átterjedő fertőzések miatt például megkétszereződnek a megbetegedések, annak nagyon súlyos halálozási ráta lehetett volna a következménye.



Így a gyerekek fizettek óriási árat a társadalom más tagjainak megóvásáért, mivel az oktatás kiesése katasztrofális hatásokkal járt - fogalmazott a volt brit kormányfő.



Johnson ugyanakkor hozzátette azt is, hogy utólag megítélve a kormány valószínűleg "túl messze ment" az emberek közötti kapcsolattartást korlátozó intézkedésekkel, és a gyerekeket valószínűleg fel lehetett volna menteni e korlátozások alól.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint Nagy-Britanniában a járvány kezdete óta több mint 25 millió koronavírus-fertőződést azonosítottak szűrővizsgálatokkal, a fertőzés okozta megbetegedések és szövődmények halálos áldozatainak száma meghaladta a 230 ezret.